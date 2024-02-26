طريقة مدهشة تخفض مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تشير دراسة جديدة إلى أن التعرض للضوء الأحمر يمكن أن يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام.

ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة Biophotonics، أن تسليط ضوء أحمر على ظهر الشخص يمكن أن يساعد في تحسين نسبة الجلوكوز في الدم، بحسب express.

وكشفت النتائج أن تكرار الضوء المستخدم لمدة 15 دقيقة أدى إلى انخفاض مستويات السكر في الدم بنسبة 27.7% بعد تناول الطعام.

كما أدى التعرض للضوء الأحمر إلى تقليل الحد الأقصى لارتفاع الجلوكوز بنسبة 7.5 بالمائة.

واقترح فريق البحث أيضًا أن التعرض لفترة طويلة للضوء الأزرق المنبعث من أجهزة مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون، يمكن أن يكون له عواقب كبيرة طويلة المدى على صحة الإنسان .

ونظرًا لأهمية إضاءة LED في الحياة الحديثة، حذر المؤلفون من أن هذا قد يكون "قنبلة صحية موقوتة" محتملة.

وأوضحوا أن الضوء الأزرق من تلقاء نفسه يمكن أن يؤدي إلى اختلال نسبة السكر في الدم، الأمر الذي قد يضع الأساس الخطير لمرض السكري .

والخبر السار هو أنه يمكن معالجة ذلك جزئيًا عن طريق قضاء المزيد من الوقت في ضوء الشمس، الذي يتمتع بتوازن الضوء الأحمر والأزرق.

وقال البروفيسور جلين جيفري، أستاذ علم الأعصاب في معهد UCL لطب العيون: "نحن نعيش الآن في عالم يهيمن فيه الضوء الأزرق لأنه على الرغم من أننا لا نراه، إلا أن مصابيح LED هي المهيمنة باللون الأزرق ولا يوجد بها أي لون أحمر تقريبًا، وهذا يقلل من وظيفة الميتوكوندريا ومن ثم فإن بيئاتنا الداخلية متعطشة للأحمر".

وحذر الطبيب: "التعرض طويل الأمد للضوء الأزرق قد يكون سامًا بدون اللون الأحمر، فالأزرق في حد ذاته يؤثر بشكل سيء على وظائف الأعضاء ويمكن أن يؤدي إلى اضطراب نسبة السكر في الدم ما قد يساهم على المدى الطويل في الإصابة بمرض السكري وتقويض الصحة."

وقام الباحثون بالاستعانة بـ30 شخصًا سليمًا، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين - 15 في مجموعة الضوء الأحمر 670 نانومتر، و15 في مجموعة عدم الضوء.

ثم طُلب منهم شرب الجلوكوز المذاب في الماء وتسجيل مستويات الجلوكوز في الدم لديهم كل 15 دقيقة خلال الساعتين التاليتين.

ووجدت الدراسة أن الضوء الأحمر بتردد 670 نانومتر يحفز إنتاج الطاقة داخل الميتوكوندريا، مراكز الطاقة الصغيرة داخل الخلايا، ما يؤدي إلى زيادة استهلاك الجلوكوز.

وأظهر الأشخاص الذين تعرضوا للضوء الأحمر انخفاضًا في مستوى الجلوكوز في الدم وانخفاضًا في إجمالي نسبة الجلوكوز في الدم.

وقال الدكتور مايكل باونر، المؤلف الرئيسي للدراسة وكبير المحاضرين في علم الأحياء العصبية بجامعة سيتي بلندن: "من الواضح أن الضوء يؤثر على طريقة عمل الميتوكوندريا وهذا يؤثر على أجسامنا على المستوى الخلوي والفسيولوجي، لقد أظهرت دراستنا أنه يمكننا استخدام التعرض للضوء الأحمر لمدة 15 دقيقة لخفض مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام".

"على الرغم من أن هذا لم يتم إجراؤه إلا على الأفراد الأصحاء في هذه الدراسة، إلا أنه لديه القدرة على التأثير على السيطرة على مرض السكري في المستقبل، حيث يمكن أن يساعد في تقليل ارتفاع الجلوكوز الذي قد يكون ضارًا في الجسم بعد الوجبات."

وأوضح كيث فراين، الأستاذ الفخري في التمثيل الغذائي البشري والزميل الفخري في كلية جرين تمبلتون بجامعة أكسفورد، أنه إذا تم تأكيد هذه النتائج لاحقًا لدى مرضى السكري، فقد يكون هذا أساسًا لـ "تدخل مفيد"، لكنه حذر من أنه ينبغي اعتبارها "أولية تماما".

وأضاف فراين: "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات قبل أن نتمكن من تقييم هذا التأثير بشكل كامل، والأهم من ذلك، أننا بحاجة إلى معرفة ما إذا كان هذا تأثيرًا استقلابيًا حقيقيًا، أو ما إذا كان تأثير الاحترار الناتج عن التعرض للضوء الأحمر، على سبيل المثال، يغير أنماط تدفق الدم". "، من المحتمل أن يغير طبيعة الدم الذي تم أخذ عينات منه عن طريق وخز الإصبع، نحتاج أيضًا إلى مزيد من المعلومات حول ما يحدث للجلوكوز الذي لا يظهر في الدم."

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