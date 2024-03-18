امرأة تعذب زوجها لمدة 20 عاما.. لن تتوقع كيف تم اكتشافها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي

أظهرت كاميرا مربية أطفال اللحظة التي قامت فيها زوجة بإساءة معاملة زوجها خلال فترة استمرت 20 عامًا.

وتم التقاط فيديو لشيري سبنسر، 46 عامًا، وهي تهاجم زوجها ريتشارد، 47 عامًا، في منزلهما في بوبويث، شرق يوركشاير ببريطانيا، على كاميرات قام الزوجان بتثبيتها لمراقبة أطفالهم، بحسب independent

واعترفت شيري، بمهاجمة ريتشارد ثلاث مرات، ما تسبب له بأذى، وشوهدت في فيديو وهي تحمل سلاح مطبخ كبير.

وسُجنت شيري، لمدة أربع سنوات في محكمة هال كراون في مارس من العام الماضي من قبل القاضي كيت رايفيلد، الذي قال لها: "هذه أسوأ حالة من السلوك المسيطر والقسري الذي رأيته".

والآن، يشارك السيد سبنسر قصته بتفاصيل حية في الفيلم الوثائقي الذي تبثه القناة الخامسة بعنوان "زوجتي، المعتدي: اللقطات السرية".

وعند سؤالها عن سبب حملها سلاح المطبخ خلال إحدى المشاجرات المسجلة، كذبت وقالت: "أردت أن أعطيه إياه لأنه هددني، وأراد قتلي"، ولكن عندما عرضت عليها الشرطة نفس المقطع من الفيديو ولكن مع الصوت، افتضح أمرها.

وسلم ريتشارد سبنسر الشرطة 43 صورة لإصابات و36 مقطع فيديو و9 تسجيلات هاتفية محمولة، في ذلك الوقت، كانت شيري مديرة كبيرة في وزارة العدل وكانت تهاجم زوجها لفظيًا وجسديا بشكل منتظم.

وشملت الاعتداءات الركل واللكم والضرب والعض والبصق عليه، وكانت غالبًا تنهاله بالشتائم، كما أتلفت متعلقاته، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف والملابس والأشياء المنزلية.

وقال محامي الدفاع عن شيري، ريتشارد برات كي سي، للمحكمة إنه لا يوجد شيء يمكن قوله لتخفيف الحكم، إنها قضية مروعة ومزعجة.

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