الامارات | لقطة مع مدفع رمضان في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعفوية لا تخفي الفرح، وفضول القرب والاستكشاف إثر ربما فترة من الانتظار، وقف الصغيران بعد أن جاء دورهما لأخذ صورة مع مدفع رمضان، الذي يجتذب الأطفال والكبار في حديقة برج خليفة، حيث المعلم الشهير بقلب مدينة دبي يحتضن في ظلاله الطقس الخاص بالشهر الفضيل، ليبرز بعض تقاليده أمام زواره من كل مكان، والسياح الذين يفدون إليه من الشرق والغرب، ويقصدون هذا المكان ليسجلوا ذكرياتهم التي لن تنسى بجوار أعلى مبنى شيّده الإنسان على وجه الأرض، وكذلك سيفوزون هذه المرة بلقطات لن يجدوها إلا في هذا الشهر الكريم، خصوصاً حينما يسمعون دوي الطلقة التي تعلن عن غروب شمس اليوم المبارك، وبعدها ينطلق صوت «الله أكبر» من كل الأرجاء.

محمد يوسف

