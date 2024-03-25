الامارات | شاشة «دبي» تراهن على الدراما العربية بتجارب مشوقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم شاشة «تلفزيون دبي» التابعة لـ«دبي للإعلام» على مدار أيام الشهر الكريم، باقة من الإنتاجات الدرامية العربية، والتي نجحت من خلالها في جذب المشاهدين، وتلبية أذواقهم وتطلعاتهم المختلفة، في وقت تراهن فيه «دبي للإعلام» هذا العام على مقياس الجودة وتجارب المحتوى الهادف في جذب عشاقها، جامعة في أعمالها الدرامية بين أفضل الخيارات الفنية وجودة الصورة والقصص المحبوكة التي تلعب بطولتها نخبة من نجوم الدراما العربية.

على مدار أيام الشهر الكريم، يعرض «تلفزيون دبي» مسلسل «نقطة انتهى» للمخرج محمد عبدالعزيز، وتأليف فادي حسين، إذ تمكن العمل من حجز مساحة له في الدورة البرامجية الرمضانية الخاصة بتلفزيون دبي، متيحاً للجمهور متابعة حكاية شيّقة تنتمي إلى الدراما الاجتماعية التي لا تخلو من التشويق والغموض والمغامرة، وتسرد قصة الصيدليّ فارس (عابد فهد) المتزوج من كرمى (ندى أبوفرحات)، التي تشاركه في عمله، ويجد نفسه فجأة متورطاً بقتل شقيق زوجته الذي دخل الصيدلية ليلاً بدافع السرقة. ومنذ انطلاق عروضه، نجح المسلسل في استقطاب جمهور تلفزيون دبي، ليتصدر بأحداثه وحكاياته قائمة اهتماماتهم الدرامية، بفضل ما يحمله العمل من أسئلة وقضايا إنسانية تدور حول النفاق الاجتماعي والسياسي، والحب والخداع وغيرها، كما يطرح أسئلة عدة حول إذا كان كل ما نشاهده في الحياة هو حقيقة أم زيف.

«نقطة انتهى» لم يكن العمل الوحيد الذي نال متابعة جماهيرية واسعة عبر شاشة «تلفزيون دبي»، إذ نافسه في ذلك مسلسل «عتبات البهجة» الذي يعيد الفنان القدير يحيى الفخراني إلى الواجهة مجدداً بعد مرور عامين على تقديمه مسلسل «نجيب زاهي زركش». وفي المسلسل الجديد يتقمص الفخراني دور «بهجت الأنصاري» السبعيني المتقاعد من وظيفته الحكومية، والذي تضطره الأيام إلى العيش تحت سقف بيت ابنه، ومع توالي الأيام يسافر الابن مع زوجته إلى أوروبا، بهدف العمل فيها، ولكنهما يتعرضان لحادث مأساوي يودي بحياتهما، ليصبح بهجت هو المسؤول عن أحفاده وتربيتهم، لنشهد خلال العمل العديد من المفارقات التي صاغها السيناريست مدحت العدل ضمن رؤية كوميدية خفيفة، مضيئاً من خلالها على بعض القضايا المجتمعية والإنسانية المهمة. العمل مستلهم من رواية الكاتب إبراهيم عبدالمجيد، ويشارك في بطولته الفنانة جومانا مراد، وأنوشكا، وخالد شباط.

في المقابل، سيكون جمهور تلفزيون دبي بدءاً من الغد على موعد مع مسلسل «فراولة» الذي يتوقع أن ينال متابعة واسعة، بفضل نوعية وتفرد حكايته الكوميدية، التي تظهر فيها نيللي كريم بدور «فراولة» ابنة حارس عقار ومحترفة في قراءة الفنجان، تمتاز بطموحاتها العالية وأحلامها بأن تصبح سيدة أعمال معروفة، لكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف التي تتمكن من تجاوزها في سبيل تحقيق أحلامها.

يشار إلى أن «فراولة» من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي، ويعيد نيللي كريم إلى دائرة الكوميديا مجدداً بعد نجاح تجربتها في مسلسل «بـ100 وش» الذي عرض خلال رمضان 2020.

فريق عمل

يشارك في بطولة مسلسل «فراولة» الذي يبدأ عرضه غداً على شاشة تلفزيون دبي، كل من شيماء سيف وأحمد فهيم وصدقي صخر وعلا رشدي وتوني ماهر، وعدد من الفنانين.