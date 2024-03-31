طريقة عمل السابليه بالمربى.. وصفة اقتصادية على خطى الشيف حسن

القاهرة - سمر حسين - صحة

السابليه بالسكروالمربى من وصفات العيد اللذيذة، يحبها الأطفال بشدة، لذا تعرفي على طريقة عمل السابليه بالمربى بطريقة اقتصادية وموفرة، وبطعم أفضل من محلات الحلويات، قدميه لأطفالك في عيد الفطر المبارك مع البسكويت والكحك والغريبة والبيتيفور، وجميع المأكولات التي تميز العيد، وذلك على طريقة الشيف حسن.

طريقة عمل السابليه بالمربى

فيما يلي مكونات لطريقة عمل السابليه

كوب زبدة

2 وروبع كوب دقيق

نصف كوب سكر بودرة

بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

نصف ملعقة صغيرة بيكينج بودر

مربى بالطعم المفضل

طريقة التحضير

ينخل الدقيق مع البيكينج باودر في وعاء ويترك جانبا. في وعاء آخر، يخفق السكر مع الزبدة حتى يصبح المزيج كريمي. تضاف البيضة والفانيليا مع الخلط المستمر حتى تتجانس المكوّنات. يضاف خليط الدقيق تدريجيا حتى تحصلي على عجينة غير لاصقة. تدخل العجينة إلى الثلاجة لـ15 دقيقة تقريبا. تفرد العجينة على سطح صلب وتقطع بواسطة قطاعة البسكويت بالشكل الذي تفضّلينه. ترص القطع في صينية وتدخل الفرن على حرارة هادئة لمدّة تتراوح بين 15 و20 دقيقة. عندما تبرد قطع السابليه، تلصق كل قطعتين بالقليل من المربى.

طريقة عمل السابليه بمربى المشمش

250 جرام دقيق

200 جرام زبدة مقطعة مكعبات

100 جرام سكر بودرة + كمية إضافية حسب الرغبة

رشة ملح

2 صفار بيض

8 ملاعق كبيرة مربى مشمش

طريقة التحضير