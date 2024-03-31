هدد صحة الفنانة فريدة سيف النصر.. ماذا نعرف عن تسمم الدم وأعراضه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

علقت الفنانة فريدة سيف النصر، على الأزمة الصحية التي تعرضت لها في الأيام القليلة الماضية، من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال فريدة سيف النصر: "الحمدلله.. اللي محدش مقدره إني كان بسبب رجلي هيحصل تسمم بالدم والتهاب خلايا، كان هيحصلي حمرة وحميات وبلاوي مش هذكرها لأنها اتلحقت و خلاص رب العالمين دافع عني وبيد الرحمن كله توقف عن الانتشار والأذى.. مش بقول لكم قولوا الله الله الله . شكرا لله ثم الجميع".

لكن ماذا نعرف عن تسمم الدم؟

يحدث تسمم الدم عندما تدخل البكتيريا أو الفطريات أو الفيروسات إلى مجرى الدم وتتكاثر، ويمكن أن تنتشر هذه الكائنات الحية الدقيقة في أي مكان بالجسم، بما في ذلك الجلد أو الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي، بحسب هيلث لاين.

سبب خطورته

غالبا لا يتم التعرف على تسمم الدم في وقت مبكر، لاختلاط الأمر مع أعراض أمراض أخرى مثل الإنفلونزا، وفي حال عدم العلاج في الوقت المناسب، فإنه قد يتسبب في الوفاة.

الأعراض

الحمى

القشعريرة

الارتباك

سرعة التنفس

سرعة النبض

صعوبة التنفس

ألم في العضلات أو المفاصل

الغثيان أو القيء.

العلاج

يمكن علاج التسمم بالمضادات الحيوية أو مضادات الفطريات أو مضادات الفيروسات، حسب نوع الكائن الحي المسبب، أو السوائل الوريدية أو أدوية أخرى.

الوقاية

الحفاظ على النظافة

غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام

طهي الطعام جيدا

عدم تناول الأطعمة الفاسدة أو الملوثة

الحصول على التطعيمات

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