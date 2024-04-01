"تلاحظها في قدميك".. علامة تكشف الإصابة بأمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ترتبط مشاكل القلب دائما بألم الصدر، ومع ذلك، يمكن أن تشير بعض العلامات المختلفة إلى وجود خلل في صحة القلب قد يؤثر على باقي الأعضاء.

وإذا لاحظت تورم في الكاحلين والساقين، فهذا يدل على مشكلة في القلب تحتاج إلى فحصها، ومع ذلك لأن هذا العرض قد يكون علامة على أنك تعاني من قصور القلب، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

وُيعرف أيضا باسم الوذمة، وهو تراكم السوائل في الجسم مما يؤدي إلى تورم الأنسجة المصابة، ويمكن أن يزداد الالتهاب في ساقيك سوءا يوما بعد يوم إذا لم تتم معالجته بشكل جيد في الوقت المناسب.

كما أن التورم يمكن أن يحدث في جزء معين من الجسم أو ربما بشكل عام، اعتمادا على السبب.

وقصور القلب، هو حالة تستمر مدى الحياة، حيث تكون عضلة القلب غير قادرة على ضخ ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات الجسم من الدم والأكسجين.

بالإضافة إلى أن عدم الضخ المناسب يؤدي إلى احتفاظ العضو بالملح والماء، مما يسبب تورم الكاحلين أو القدمين أو الساقين وأحيانا في منطقة البطن.

يمكن أن يكون تراكم السوائل أيضا وراء الأعراض الأخرى التي قد تواجهها إذا كنت تعاني من قصور القلب.

كما إن السوائل الزائدة يمكن أن تسبب أيضا زيادة مفاجئة في الوزن، بصرف النظر عن التسبب في ضيق التنفس إذا تأثرت الرئتان يعد الإرهاق وصعوبة ممارسة الرياضة والشعور بالخفة من الأعراض النموذجية لقصور القلب.

علامات أقل شيوعا:

السعال المستمر، والذي قد يكون أسوأ في الليل

الصفير

فقدان الشهية

انتفاخ البطن

زيادة أو فقدان الوزن

الارتباك

معدل ضربات القلب سريع

عدم انتظام ضربات القلب

أعراض أخرى لمشاكل القلب:

الشعور بالإعياء بشكل عام طوال الوقت:

على الرغم من أن الجميع يشعرون بالإعياء، إلا أن ذلك لا يشير دائما إلى وجود خطأ ما في قلبك، ومع ذلك، إذا كنت تشعر بالغثيان مع ألم الصدر في كثير من الأحيان، يجب استشارة الطبيب فورا.

ويمكن أيضا أن يكون الألم الناتج عن عسر الهضم أو الإحساس بالحرقان في صدرك أو معدتك علامة على نوبة قلبية أو مشكلة في القلب.

ألم الساقين والذراعين:

عندما يكون هناك تورم، قد تشعر بألم شديد في ذراعيك وساقيك، مما يعني أن هناك خطأ ما في قلبك.

وغالبا ما تتسبب النوبات القلبية في انتشار الألم إلى أسفل ذراعك اليسرى، ولكنه قد يؤثر أيضا على الذراعين.

ويمكن أن يكون أحد أعراض مرض الشرايين المحيطية، وهي حالة شائعة حيث يؤدي تراكم الرواسب الدهنية في الشرايين إلى تقييد تدفق الدم إلى عضلات الساق.

ألم الفك والظهر:

هي أعراض أخرى يمكن أن تكون ناجمة عن نوبة قلبية.

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