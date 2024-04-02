تظهر في أسنانك.. احذر علامة تكشف الإصابة بالخرف

محمد اسماعيل - القاهرة - قال باحثون يابانيون إن كبار السن الذين يفقدون أكثر من 20 سنا، يواجهون خطر ضمور منطقة الدماغ المسؤولة عن الذاكرة، مقارنة بأولئك الذين يحتفظون بمعظم أسنانهم.

فحص الباحثون بقيادة "هيرويوكي ناكامورا" من جامعة ريوكيوس باليابان، الأسنان لدى أكثر من 900 شخص تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا فأكثر، مستخدمين التصوير بالرنين المغناطيسي لدراسة أدمغتهم، وفقا لموقع "نيو ساينتست".

وأشارت النتائج إلى، لم يكن لدى 732 شخصاً أي ضعف إدراكي، بينما كان الباقون إما يعانون من الخرف أو ضعف إدراكي خفيف.

با أن الأشخاص الذين فقدوا أكثر من 20 سنا، كان حجم منطقة "التلفيف المجاور للحصين" في أدمغتهم أصغر بنسبة 3.5% من أولئك الذين احتفظوا بأكثر من 24 سنا.

و"التلفيف المجاور للحصين" مسؤولا عن تكوين واسترجاع الذكريات، ولذلك فإن ضموره قد يُفسّر التراجع في الذاكرة الذي يُعاني منه بعض كبار السن.

وجد أيضا أن الأشخاص الذين فقدوا أكثر من 20 سنا لديهم زيادة بنسبة 25% آفات أكثر في المادة البيضاء في الدماغ، وهي عبارة عن ألياف عصبية تربط مناطق الدماغ المختلفة.

تشير هذه الآفات إلى تدهور في الاتصال بين مناطق الدماغ، ما يؤثر على الوظائف الإدراكية مثل الذاكرة والتفكير.

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