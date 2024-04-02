نوع طعام يخفض نسبة الكوليسترول لديك- لن تتوقعه

محمد اسماعيل - القاهرة - المكسرات مصدر غني بالعناصر الغذائية الأساسية، ولها العديد من الفوائد الصحية، ولعل أبرزها خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) في الدم.

كيف تساعد المكسرات على خفض الكوليسترول؟

حذر عالم الأحياء الروسي ألكسندر سوزيكين، الأستاذ المشارك في قسم علم وظائف الأعضاء والبيئة البشرية والمعرفة الطبية الحيوية بجامعة التعليم الحكومية، من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، التي تصدرت قائمة أسباب الوفاة خلال العقد الماضي، وفقا لوكالة "إزفيستيا" الروسية.

وأوضح سوزيكين أن أحد أسباب هذه الأمراض هو تصلب الشرايين، الذي ينتج عن تراكم الكوليسترول "الضار" على جدران الأوعية الدموية.

وأشار إلى أن النظام الغذائي الخاطئ، الذي يشمل تناول أطعمة غنية بالكوليسترول الضار، من العوامل الرئيسية في تصلب الشرايين.

ونصح بضرورة اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات والفاكهة، مع التركيز على الأطعمة التي تُزود الجسم بالكوليسترول الجيد مثل الأسماك وزيت الزيتون والمكسرات.

وتابع، ثُبت أن تناول 100-150 جراما من الجوز يوميا بانتظام لمدة عام إلى عامين يؤدي إلى انخفاض مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

فضلا عن، المكسرات غنية بنسبة عالية من الألياف الغذائية غير القابلة للذوبان، التي تُعيق امتصاص الدهون الضارة.

وأشار إلى أن الدهون غير المشبعة وأحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في المكسرات، تعمل على تحسين مستوى الكوليسترول الجيد، كما يتم امتصاص مضادات الأكسدة والفيتامينات والمواد المغذية الأساسية الأخرى بسهولة.

ونصح بضرورة تناول جميع أنواع المكسرات بكميات صغيرة وبانتظام، كجزء من نظام غذائي سليم وصحي.

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