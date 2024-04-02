قبلة سامة.. رجل يقبل الكوبرا القاتلة ورد فعل غير متوقع من الأفعى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ سيد متولي

كوكبنا مليء بالعجائب والمخلوقات الغامضة، ومن أكثر المخلوقات غموضا الثعبان.

والثعابين مخلوقات لا تريد العبث معها أبدًا؛ ومع ذلك، يجد بعض الناس أنه من الرائع التفاعل مع هذه الزواحف.

وبحسب موقع انديا، انتشر مقطع فيديو لرجل على شبكة الإنترنت كالنار في الهشيم، حيث يمكن رؤيته وهو يقبل كوبرا الملك.

لم ينتشر الفيديو على نطاق واسع لأن الرجل قبل الزاحف، ولكن لأن الزاحف "عضه"، وقع الحادث في ولاية كارناتاكا بالهند.

ويظهر في المقطع رجل يحاول تقبيل الكوبرا الملك.

ومع ذلك، لم يكن الثعبان مسرورًا بإيماءة الرجل، فجأة قام بالتواء رأسه إلى الخلف وعض الرجل على وجهه.

وأصبح الحادث موضوع نقاش مضحك على شبكة الإنترنت، وبحسب ما ورد نجا الرجل من لدغة الثعبان

تمت مشاركة المقطع على موقع إكس بواسطة حساب يدعى "ghar ke kalesh".

ومنذ أن تمت مشاركته، حصد المقطع ما يقرب من 90 ألف مشاهدة والعديد من الإعجابات.

وكتب أحد المستخدمين: ",قبل أن يتمكن من تقبيلها، أعطته قطعة من الحب".

"قبلة تستحقها كثيرًا. كتب مستخدم آخر: "لا تلعب أبدًا مع الحياة البرية".

وفي الوقت نفسه، في حين أن سم الكوبرا ليس الأكثر فتكا من بين جميع سموم الثعابين السامة، فإنه يحتوي على ما يكفي من السموم العصبية في لدغة واحدة لقتل 20 شخصا.

تتأثر مراكز التنفس في الدماغ بسم الكوبرا الملك، ما يؤدي إلى توقف القلب والجهاز التنفسي.

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