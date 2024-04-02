امرأة تواجه عقوبة السجن بسبب منشور على فيسبوك - ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تواجه امرأة نيجيرية عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات بتهمة التحريض وتشويه سمعة إحدى شركات الأغذية، من خلال نشر رأي سلبي عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك" لعبوة صلصة طماطم.

ولجأت "شيوما أوكولي" إلى موقع "فيسبوك" للتعبير عن رأيها بشأن عبوة صلصة طماطم اشترتها مؤخرا، زاعمة أنها تحتوي على الكثير من السكر وطلبت من أصدقائها ومتابعيها التعبير عن آرائهم أيضا، وفقا لموقع "odditycentral".

وانتشر منشور البالغة من العمر 39 عاما على نطاق واسع وحصد أكثر من 3000 تعليق، بما في ذلك تعليق من رجل أدعى أنه شقيق مؤسس شركة "إريسكو للأغذية المحدودة" التي صنعت صلصة الطماطم المعلبة.

وطلبوا من "أوكولي" التوقف عن انتقاد المنتج وتجربة شيء آخر، لكن المرأة رفضت وطلبت منه أن يطلب من شقيقه التوقف عن خداع الناس بمنتجه.

وتم القبض عليها بعد أيام قليلة والآن تواجه ما يصل إلى سبع سنوات في السجن بتهمة التحريض ونشر أخبار كاذبة بشأن شركة "إيريسكو فودز" المحدودة، واحتُجزت لمدة يوم وبعد ذلك تم إطلاق سراحها بكفالة إدارية.

ورفعت الشركة دعوى قضائية ضدها بقيمة 3 ملايين دولار أو عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، لأن منشورها تسبب في مشكلات خطيرة مثل فقدان العديد من الموردين وخطوط ائتمان متعددة.

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