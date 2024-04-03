الوجبات الصحية بوابة نحو صحةٍ أفضل دون الحاجة للمكملات الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

لطالما اهتم الإنسان بصحة جسده وطرق تحسينها، فمنذ القدم سعى إلى اكتشاف الأطعمة التي تغذي جسده وتمده بالعناصر الغذائية اللازمة

ومع التطورات العلمية، ظهرت المكملات الغذائية كحل سهل لسد أي نقص في هذه العناصر لكن ماذا لو أخبرتك أن اتباع نظام غذائي صحي قد يغنيك عن هذه المكملات تماما.

تمثل الفيتامينات والمكملات الغذائية صناعة مهمة في الولايات المتحدة، حيث ينفق الأمريكيون قرابة 45 مليار دولار، من بين أكثر من 177 مليار دولار ينفقها البشر حول العالم على العقاقير والمساحيق وغيرها من أشكال المكملات التي تهدف إلى تحسين الصحة.

وتوضح الدراسات إلى أن زهاء 59 مليون أمريكي يتناولون شكلا من أشكال الفيتامينات أو المكملات، وينفقون على هذه المواد نحو 510 ملايين دولار سنويا في المتوسط.

ويقول الطبيب ماثيو سيلفيس من مركز صحة الأسرة وطب المجتمع بولاية بنسلفانيا الأمريكية إن تناول وجبة متوازنة يوفر كافة المواد الغذائية التي يحتاجها الشخص العادي للحفاظ على صحته.

ووفق هيلث داي، قال المتخصص في الأبحاث الطبية "إذا تناولت وجبة متوازنة بشكل جيد تحتوي على الخضراوات والفواكه وغيرها من أشكال الغذاء، فإنك لست بحاجة لأي عقاقير تحتوي على فيتامينات أو مكملات غذائية".

ولفت قائلا: "إن هناك بعض الفئات التي قد تحتاج بالفعل إلى فيتامينات أو مكملات غذائية، ولكنها تشكل حالات فردية".

وأوضح أن هذه الفئات تتضمن الحوامل اللاتي يحتجن إلى حمض الفوليك لمنع العيوب الخلقية للأجنة، وكبار السن الذين يحتاجون إلى الكالسيوم وفيتامين د للوقاية من هشاشة العظام، وبعض الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي ولا يمكنهم امتصاص مغذيات معينة من وجباتهم الغذائية.

وأوضح سيلفيس أنه "إذا كنت تتناول بالفعل وجبة غذائية متوازنة، فإن كل الفيتامينات والمعادن الإضافية التي تتناولها من خلال المكملات الغذائية يتخلص منها الجسم من خلال البول"، ملفتا أنه "عندما يحصل الجسم على كفايته من هذه المواد فإنه يتخلص من الكميات الإضافية الباقية".