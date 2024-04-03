"بيعوا ببلاش".. وصية رجل في شهر رمضان تثير إعجاب رواد مواقع التواصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

أثارت وصية مالك مخبز إلى أولاده في الجزائر، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها تتعلق بشهر رمضان.

وترك رجل جزائري وصية خاصة لأبنائه قبل وفاته، حيث أنه كان يمتلك مخبزا كبيرا، وطلب منهم توزيع "الخبز مجانًا" في شهر رمضان.

المثير في الأمر، أن الأبناء قاموا بالفعل بتحقيق الوصية يوميًا حتى الآن، حيث يقدموا أجود أنواع الخبز بالمجان للمواطنين في الجزائر.

وجاء في الوصية: "خبز مجاني للجميع طيلة شهر رمضان".

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بوصية الرجل، مشيدين في الوقت ذاته بحرص الأبناء على تنفيذ وصية الأب.

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