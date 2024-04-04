دراسة تحذر: ارتفاع هذه المواد بالجسم تؤثر على الصحة النفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - هناك مواد إذا ارتفعت مستوياتها بالجسم عن المعدل الطبيعي، يصبح الإنسان أكثر عرضة للإصابة ببعض الاضطرابات النفسية، بحسب دراسة حديثة.

وكشفت الدراسة أن ارتفاع الجلوكوز والدهون الثلاثية بالدم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق والتوتر.

وأجريت الدراسة في معهد كارولينسكا، ونُشرت أمس على شبكة جاما الطبية، واستندت إلى بيانات 211 ألف شخص، خضعوا لفحص المؤشرات الحيوية كالكربوهيدرات والدهون، إلى جانب تقييم الصحة النفسية.

وخلال فترة متابعة مدتها 21 عاماً، ارتبطت المستويات المرتفعة من الغلوكوز والدهون الثلاثية بزيادة مخاطر جميع الاضطرابات النفسية التي تم اختبارها في الفحص.

ولاحظ الباحثون أنه بالنسبة للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب أو القلق أو اضطرابات التوتر كانت مستويات الغلوكوز والدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي مرتفعة خلال السنوات الـ 10 السابقة للتشخيص النفسي.

وقال الباحثون: "تضيف هذه النتائج دليلاً إضافياً على العلاقة بين صحة القلب والاضطرابات النفسية، وربما تدعو إلى متابعة وثيقة للأفراد الذين يعانون من خلل في التمثيل الغذائي للوقاية والتشخيص المبكر للاضطرابات النفسية".

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