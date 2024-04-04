ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الليمون بالنعناع والثلج على الريق؟.. لن تتخيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

البعض يفضلون تناول كوب من الليمون بالنعناع والثلج المبشور على معدة فارغة، دون إدراك التأثيرات السلبية على صحة الجسم.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن عصير الليمون يحسن من عملية الهضم، لأنه يحفز من إفراز العصارات الهضمية.

كما يساعد على ترطيب الجسم، ويعزز جهاز المناعة، لأنه غني بفيتامين سي.

ولكن هذا المشروب له تأثيرات سلبية على الصحة منها ما يلي:

حرقة المعدة.

الضرر على الأسنان.

ونصحت بتخفيف العصير بالماء، لتقلل من الحموضة، وإضافة العسل إلى الليمون؛ لتحسين طعمة وتقليل حموضته.

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