أعراض الذبحة الصدرية الكاذبة.. علامات مبكرة لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الذبحة الصدرية الكاذبة هي حالة تسبب أعراض تشبه للذبحة الصدرية الحقيقية، ولكنها لا تنجم عن نقص تدفق الدم إلى القلب، وتُسمى أيضا بـ"الذبحة الصدرية غير القلبية" أو "متلازمة ألم الصدر غير القلبي"، وفقا لموقع "medicalnewstoday".

أسباب الذبحة الصدرية الكاذبة

تشنجات أو تقلصات غير طبيعية في عضلات المريء.

عدم استرخاء العضلة العاصرة السفلية للمريء.

فرط حساسية المريء.

التهاب المريء.

أنسجة المريء غير طبيعية.

وهناك عدة عوامل أخرى لألم الصدر غير القلبي تشمل:

مشكلات في العضلات أو العظام في الصدر أو جدار الصدر أو العمود الفقري.

أمراض الرئة المزمنة، مثل غشاء الجنب، وهو النسيج الذي يغطي الرئتين.

قرحة المعدة.

مشكلات نفسية، مثل اضطرابات الألم والتوتر والقلق والاكتئاب.

أعراض الذبحة الصدرية الكاذبة

ألم الصدر غير القلبي بمثابة ضغط أو شعور بالضيق، خاصة خلف عظم القفص الصدري، ويظهر هذا الألم على الجانب الأيمن أو الأيسر أو في منتصف الصدر.

كما يعاني الشخص أيضا من أعراض أخرى، مثل احتقان الحلق، صعوبة البلع، ألم البطن، التوتر، القلق والاكتئاب.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالذبحة الصدرية الكاذبة

مرضى السمنة.

المدخنون.

الذين يتناولون مضادات الاكتئاب.

الذين يعانون من القلق المستمر.

متى يجب استشارة للطبيب؟

إذا واجه الشخص ألما يشبه الضغط أو انزعاجًا في الجانب الأيسر أو الأوسط من الصدر يستمر لأكثر من بضع دقائق أو يختفي ويعود، فهذا يستدعي استشارة الطبيب فورا.

وتشمل الأعراض الرئيسية الأخرى للنوبة القلبية ما يلي:

الشعور بالدوار أو الضعف أو الإغماء.

عدم الراحة أو الألم في الظهر أو الرقبة أو الفك.

ضيق التنفس.

ألم في أحد الكتفين أو الذراعين أو كليهما.

الغثيان.

التعب غير المبرر.

كما يُنصح بإجراء تنظير الجهاز الهضمي العلوي في حال لم يستجب المريض لعلاج ارتجاع المريء أو إذا ظهرت عليه الأعراض التالية:

صعوبة في البلع.

ألم أثناء البلع.

فقر الدم بسبب نقص الحديد غير المبرر.

نزيف الجهاز الهضمي.

فقدان الوزن غير المبرر.

القيء المتكرر.

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