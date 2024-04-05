طريقة عمل القرص الطرية في خطوات بسيطة مثل المخابز.. «ريحتها هتجيب آخر الشارع»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد القرص الطرية من وصفات العيد، التي يمكن تناولها في الإفطار، بجانب كوب من الشاي، أو قطعة جبن، ولا تحتاج سوى بعض الخطوات، حتى تصبح جاهزة، ويمكن تخزينها في الفريزر لمدة طويلة، بحسب الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامج «على قد الإيد»، على قناة «cbc sofra».

مقادير القرص الطرية

نصف كيلو من الدقيق.

نصف كوب من السمنة.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

1 ملعقة كبيرة من البيكنج البودر.

1 ملعقة كبيرة من السكر.

رشة ملح.

1 ملعقة كبيرة من الشمر الحبوب.

1 ملعقة كبيرة من الينسون الحبوب.

نصف كوب من اللبن الرايب أو الزبادي.

ماء للعجن.

طريقة عمل القرص الطرية

تبدأ الخطوة الأولى بإذابة السمنة في حلة على النار، ثم تركها حتى تكون دافئة، فلا يفضل استخدامها وهي ساخنة، أو بدرجة حرارة عالية، لأنها قد تؤدي إلى موت الخميرة، وعدم نجاح العجينة.

أما الخطوة الثانية بخلط المواد الجافة، وهي عبارة عن الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والسكر والملح والشمر والينسون، والتقليب جيدًا حتى تختلط كل المكونات، ثم إضافة السمنة والرايب والماء، والتقليب بشكل مستمر ثم العجن، حتى تتحول إلى عجينة،

وتغطى وتترك لتتخمر، من نصف ساعة إلى ساعة، حتة تتضاعف في الحجم.

تقسم العجينة إلى كرات متوسطة، وتبطط وترص فى صينية، ثم توضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تنضج، وفي آخر دقيقة يتم تشغيل الشواية، حتى تحصل القرص على لون ذهبي من الخارج.