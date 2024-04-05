رقم خيالي.. امرأة تترك ثروتها لخادمتها وتصدم أقاربها - والسبب صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تركت امرأة إيطالية، ليس لها ورثة من الدرجة الأولى، ثروتها البالغة 5 ملايين يورو (5.4 مليون دولار) لخادمتها الألبانية، ما أدى إلى مفاجأة أبناء إخوتها العشرة الذين كانوا يتوقعون الحصول على الميراث.

توفيت ماريا مالفاتي، سليل إحدى أشهر العائلات في روفيريتو، وهي بلدة في مقاطعة ترينتو الإيطالية، في نوفمبر الماضي عن عمر يناهز الثمانين عاما.

وهي سليل فاليريانو مالفاتي، عمدة روفيريتو السابق ونائب رئيس برلمان فيينا، وكانت المرأة تمتلك عددًا من الأصول القيمة، بما في ذلك عدة شقق، ومبنى تاريخي في وسط المدينة، بالإضافة إلى مبالغ كبيرة من الأموال محفوظة في حسابات مصرفية.

ومع ذلك، لم تتزوج ماريا مالفاتي قط ولم يكن لديها أطفال لتترك لهم ثروة العائلة، لذلك كان أبناء أخيها يرثون كل شيء.

يبدو أن المرأة فقط كانت لديها خطط أخرى، حيث قررت ترك كل شيء حتى آخر سنت للمرأة التي اهتمت بها على مدى السنوات القليلة الماضية، وهي مواطنة ألبانية، بحسب odditycentral.

من غير الواضح كيف كانت العلاقة بين ماريا مالفاتي وأبناء أخيها، لكن أقارب المرأة صُدموا بالتأكيد عندما علموا أنهم جميعًا قد تم تجاهلهم لصالح المرأة التي عملت كمربية.

بعد قراءة وصية المرأة الراحلة، اتصلوا بالمحامي لوكا فيدريزي ورفعوا دعوى لتجميد ثروة مالفاتي، زاعمين أن الراحلة ماريا فقدت رشدها بسبب الشيخوخة وتم استغلالها من قبل القائمة على رعايتها الألبانية.

أبناء أخ المرأة الراحلة مقتنعون بأن القائمة بأعمالها عينت نفسها الوريث الوحيد لثروة مالفاتي، وأخرجتهم تمامًا من الوصية.

ووافق أحد القضاة على تجميد جميع الأصول – معتبرا أن خطر بيعها كبير للغاية – بينما يلقي التحقيق الضوء على الوضع.

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