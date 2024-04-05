قد تحدث بعد الإفطار مباشرة.. علامات تنذر بسرطان المرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

هناك بعض الأشخاص التي تعاني من علامات مفاجئة بعد الإفطار، تنذر بخطر الإصابة بمرض خطير، مثل سرطان المرارة.

وبحسب ما ذكره موقع cancer، إليك الأعراض التحذيرية للإصابة بسرطان المرارة.

1- الشعور بألم في البطن.

2- الشعور بتشنجات قوية في البطن.

3- الشعور بالغثيان.

4- القيء بعد تناول الطعام.

5- الشعور بانتفاخ في البطن.

6- ظهور كتلة ضخمة في البطن.

7- الإصابة باصفرار الجلد.

8- اصفرار بياض العين.

9- الإصابة بالحمى.

10- حكة الجلد.

الوقاية من سرطان المرارة

هناك العديد من عوامل الخطر المعروفة لسرطان المرارة، مثل العمر والجنس والعرق وعيوب القناة الصفراوية، وهي خارج عن سيطرة الأشخاص، ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها قد تساعد في تقليل المخاطر، وتشمل ما يلي :

1- الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه.

2- حافظ على نشاطك البدني وقلل من الوقت الذي تقضيه في الجلوس.

3- اتبع نمطًا غذائيًا صحيًا يشمل الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

4- تجنب تناول اللحوم الحمراء والمشروبات السكرية والأطعمة عالية المعالجة.

5- الإفراط في تناول الكحول.

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