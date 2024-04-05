مفاجأة.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات مباراة الأهلي وسيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 إلى ملعب استاد القاهرة، لمشاهدة مباراة الأهلي، حيث يستضيف فريق النادي الأهلي المصري لكرة القدم نظيره نادي سيمبا التنزاني في مباراة إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وفي التقرير التالي نستعرض لكم توقعات الفوز وحظوظ اللاعبين في المباراة، وفقا لما ذكرته خبيرة الأبراج وعلم الأرقام والفلك عبير فؤاد في تصريح خاص ل " الخليج 365 "

محمد الشناوي من مواليد 18 ديسمبر 1988 (برج القوس): القمر موجود في برجه ويمنحه شعورا بالثقة والإيجابية، مما قد يساعده على تألق حراسة المرمى.

لديه زاوية داعمة من كوكب المريخ يعزز من تركيزه وقدرته على اتخاذ القرارات الصائبة.

ووجود كوكب المشترى في برج الحوت يقدم له دعما معنويا ويعزز من حظوظه.

إمام عاشور من مواليد 2/02/1998 (25 سنة) (برج الدلو): وجود القمر يحفز من ذكائه وإبداعه في الملعب، ويساعده على التواصل بشكل فعال مع زملائه.

محمود كهربا 13 أبريل 1994 من (برج الحمل): القمر اليوم يدعم محمود كهربا ويحفز من روحه القتالية ويمنحه طاقة إبداعية، وإيجابية عالية.

حسين الشحات مواليد 21 يونيو 1992 (برج الجوزاء): وجود القمر يدعم حسين الشحات ويعزز من قدرته على صناعة اللعب، ويضفي عليه سحر وجاذبية قد يحرز أهداف .

محمد هاني (مواليد 25 يناير 1996) برج الدلو:

وجود القمر يحفز طاقته ويدعم حماسة في أرض الملعب ووجود المشترى في بيت الحوت يقدم له دعما معنويا ويعزز من حظوظه.

رامي ربيعة (مواليد 20 مايو 1993) برج الثور:

وجود القمر يحفز من قدراته ويمنحه قدرة على التصدي والدفاع، والتركيز وتجنب الأخطاء.

علي معلول من مواليد 1 يناير 1990 برج الجدي:

يحفز القمر اليوم من إصراره في أرض الملعب على التحمل والقتال حتى النهاية، عليه التحكم في تصرفاته والتركيز على أرض الملعب.

أكرم توفيق 8 نوفمبر 1997 برج العقرب: لديه قدرة كبيرة اليوم على السيطرة على أرض الملعب وإصرار ونتيجة تساعده على حسم النتيجة.

أحمد نبيل كوكا من مواليد 4 يوليو 2001: لديه قدرة إبداعية اليوم على صناعة اللعب والتعامل مع الضغط.

محمد مجدي قفشة مواليد 6 مارس 1996 برج الحوت:

القمر يمنحه فرصة كبيرة اليوم على التركيز في الملعب، ويدفعه بقوة نحو المحاولة في إحراز أهداف.

بيرسي موزي تاو 13 مايو 1994 برج الثور: القمر في وضع جيد له، مما يمنحه روح التعاون مع زملائه على أرض الملعب.

محمد عبد المنعم 1 فبراير برج الدلو: القمر يمنحه إصرارا، ويبدو مسيطر على أرض الملعب ويمنحه الحظ فرصة في إصابة أهداف.

توقعات الفوز

توقعت خبيرة الأبراج وعالم الأرقام والفلك أن فريق النادي الأهلي لديه الحظ الأكبر في الفوز وإحراز الأهداف، وعليهم استغلال الفرص والاجتهاد.