3 علامات تظهر على قدميك قد تنذر بأمراض القلب والأوعية الدموية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية عن 3 علامات تحذيرية يمكن أن تظهر على قدميك وتكون مؤشراً على وجود مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

تورم القدمين والكاحلين والساقين

يعد التورم، المعروف طبياً باسم الوذمة، أحد الأعراض الشائعة لأمراض القلب.

يحدث التورم عندما لا يتمكن القلب من ضخ الدم بشكل فعال، مما يؤدي إلى تراكم السوائل في الأطراف السفلية.

إذا لاحظت تورماً مفاجئاً أو مستمراً في قدميك أو كاحليك أو ساقيك، فمن المهم مراجعة الطبيب في أقرب وقت ممكن.

أصابع القدم الزرقاء

قد تكون أصابع القدم الزرقاء علامة على انسداد الأوعية الدموية، وهو حالة تحدث عندما يتم انسداد أحد أو أكثر من الشرايين في الساقين أو القدمين.

يمكن أن يسبب انسداد الأوعية الدموية نقصًا في تدفق الدم، مما يؤدي إلى الشعور بالألم والبرودة وتغير لون الجلد، بما في ذلك اللون الأزرق.

في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي نقص الأكسجين إلى موت الأنسجة، وهو ما يعرف باسم الغرغرينا.

إذا لاحظت أي تغير في لون أصابع قدميك، فمن المهم مراجعة الطبيب على الفور.

كتل مؤلمة على أصابع القدم

قد تكون الكتل المؤلمة على أصابع القدم علامة على التهاب الشغاف، وهي عدوى تصيب صمامات القلب.

يمكن أن تسبب هذه العدوى أعراضًا مثل الحمى والقشعريرة والتعب، بالإضافة إلى ألم وتورم في أصابع القدم.

يمكن علاج التهاب الشغاف بالمضادات الحيوية، ولكن في بعض الحالات قد تكون الجراحة ضرورية.