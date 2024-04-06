هذا يحدث لـ كليتيك وقلبك عند تناول البيض.. طبيبة تكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، أن تناول كمية كبيرة من البيض يؤثر على صحة الكلى والقلب.

ما تأثير الإفراط في تناول البيض على القلب:

الإكثار من تناول البيض يساهم في ارتفاع الكوليسترول، ما يؤدي إلى التأثير على صحة القلب.

ما تأثير الإفراط في تناول البيض على الكلى:

يحتوي البيض على الفوسفور، لذا بعد الإكثار في تناوله يصعب على الكلى التخلص منه بسهولة، وخاصة مرضى الكلى.

فوائد البيض بشكل عام:

يحتوي على الحديد، مما يساهم في الوقاية من الأنيميا.

يساعد البيض على إمداد الجسم بالطاقة.

غني بالڤيتامينات والمعادن التي تساعد على تعزيز صحة الجسم والعضلات.

يحتوي على ڤيتامين ب ١٢ للذي يساهم في حماية وظائف المخ والأعصاب.

مصدر هام للدهون الصحية وأبرزها أوميجا 3 المضادة للالتهابات.

يحتوي على الزنك، مما يساهم في تقوية مناعة الجسم.

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