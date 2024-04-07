«جددي في أكلاتك».. طريقة جديدة لتقديم الفسيخ والرنجة على سفرة العيد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

هناك طرق مختلفة لتقديم الفسيخ والرنجة بشكل جديد، بدلًا من الطرق التقليدية والمتعارف عليها، إذ يمكن إضافة بعض المكونات البسيطة، وتحويلهما إلى فتة، ذات مذاق مختلف مع صوص الزبادي أو الطحينة، بالإضافة إلى شرائح البصل.

أوضحت الشيف غادة جميل، في برنامج «محدش بياكلها بالساهل»، على قناة cbc sofra، طريقة بسيطة ولذيذة لتقديم الفسيخ والرنجة بشكل جديد.

المقادير:

فسيخ مخلي ومقطع قطع متوسطة.

رنجة مخلية من الجلد والشوك.

زيت نباتي أو زيت زيتون.

بصل مفروم ناعم.

فصوص ثوم مفرومة ناعم.

معجون الطماطم.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

كزبرة.

بابريكا.

بطاطس مكعبات مقلية.

عصير ليمون.

كزبرة خضراء مفرومة.

دبس رمان.

لصوص الزبادي:

زبادي.

عصير ليمون.

ثوم مهروس.

ملح.

فلفل أسود.

للتزيين:

سماق.

خبز أبيض مكعبات مقلي.

طريقة عمل فتة بالفسيخ والرنجة:

تبدأ الخطوة الأولى بتحضير وعاء ووضع الثوم ودبس الرمان والسماق وعصير الليمون والكزبرة والبابريكا والكمون والزبادي والطحينة، والتقليب جيدًا حتى تندمج المكونات مع بعضها.

الخطوة الثانية في طبق التقديم، يوضع الخبز والبطاطس وفسيخ ورنجة، ثم يضاف الصوص على الوجه، ويرش سماق ودبس رمان.