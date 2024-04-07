احذروا.. مقاومة الأنسولين عدو خفي لمرضى السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - أجرى باحثون في جامعة كوبنهاغن تحليلا لـ 15 دراسة تتعلق بحساسية الأنسولين لدى مرضى السرطان.

واكتشفوا أن مرضى السرطان لديهم مقاومة كبيرة للأنسولين مقارنة بالأفراد الغير مصابين.

وتخلص هؤلاء المرضى من الجلوكوز أقل بشكل ملحوظ، ما يدل على ضعف وظيفة الأنسولين، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

وقد تسبب مقاومة الأنسولين تكاثر الخلايا السرطانية بسرعة، كما يعمل الأنسولين كهرمون النمو، ومن ثم فإن ارتفاع مستوياته قد يغذي نمو الخلايا السرطانية، وتفاقم الحالة.

كما قد تؤدي مقاومة الأنسولين إلى انهيار بروتين العضلات، ما يؤدي إلى فقدان كتلة العضلات وقوتها، وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص بالنسبة لمرضى السرطان.

ويعد النشاط البدني وسيلة معروفة لمواجهة مقاومة الأنسولين. وتؤكد الدراسة على إمكانية ممارسة التمارين الرياضية في إدارة مقاومة الأنسولين لدى مرضى السرطان، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتكييف هذه التدخلات مع أنواع السرطان المختلفة.

وأكدت الدراسة ما أشارت إليه أبحاث سابقة، من أن الخلل الأيضي المرتبط بالسكري يرتبط بنتائج أقل للسرطان، مثل ارتفاع معدل تكرار المرض والوفاة.

اقرأ أيضا:

امرأة تكتشف كاميرا مخفية في مكان غير متوقع بمنزلها- وهذا ما حدث

كسوف الشمس كارثة على 4 أبراج تتغير حياتها للأسوأ - تحذير من 8 أبريل

8 فئات محرومة من تناول الكبدة على إفطار أول أيام العيد.. هل أنت منهم؟

هذا ما يحدث لعينيك إذا نظرت إلى كسوف الشمس - لن تتوقع

ب 5 جنيه فقط.. هذا النوع من الخضار يقي من مرضي السكري