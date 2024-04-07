ما العلاقة بين سوء نظافة الأسنان وسرطان الأمعاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في مركز Fred Hutchinson للسرطان في الولايات المتحدة، ونشرت في مجلة Nature، وجود صلة بين سوء نظافة الفم وخطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وفحص فريق البحث 200 حالة من سرطان الأمعاء، ووجدوا ميكروب محدد في الفم لدى حوالي 50% من الحالات، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

واكتشفوا أيضا الميكروب في عينات البراز المأخوذة من أشخاص مصابين بالسرطان.

وأوضحت الدراسة أن الميكروبات تعزز تطور السرطان، قد تؤدي إلى نتائج أسوأ.

وقال طبيب الأسنان فراك حامد: "أظهرت دراسات جديدة وجود علاقة مفاجئة بين تنظيف الأسنان وخطر الإصابة بسرطان القولون".

وتابع: "نوع معين من البكتيريا التي توجد في الفم، قد تنتقل إلى القولون إذا لم ننظف أسناننا بشكل صحيح، ما يزيد خطر الإصابة بسرطان القولون".

وأضاف: "هذه البكتيريا، المعروفة باسم Fusobacterium nucleatum، يمكن أن تجعل الأمور أسوأ بالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من سرطان القولون والمستقيم".

لذا، أكد حامد على أهمية الحفاظ على صحة الأسنان والفم، وقال: "هذا يوضح لنا مدى أهمية تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام وزيارات طبيب الأسنان. لا يتعلق الأمر فقط بتجنب التسوس، بل بصحة الجسم بالكامل".

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