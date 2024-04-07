هذا ما يحدث لمستويات الكوليسترول والسكر معًا عند تناول بسكويت العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يجب توخي الحذر عند تناول البسكويت، أحد أشهر الحلويات في عيد الفطر المبارك، لأنه قد يؤثر سلبا على مستويات السكر والكوليسترول بالدم، خاصة عند الإفراط فيه.

لذا في هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، إن تناول البسكويت بكثرة له يؤثر بشكل سلبي على مستويات السكر في الدم، نظرًا لمكوناته التي تعتمد على الدقيق والسكر الأبيض، مما يزيد من ارتفاع مستويات السكر في الدم، وفي حالة ارتفاعه بصورة مبالغ بها، قد يزيد من خطر الإصابة بغيبوبة السكر.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية والرياضية أن السمن البلدي المستخلص من مصادر حيوانية يدخل في صناعة البسكويت، وتناوله بصورة زائدة يتسبب في ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وتحديدًا الضار، وذلك بسبب زيادة الدهون الثلاثية في الدم، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ونصح القيعى على ضرورة الاعتدال في تناول البسكويت للوقاية من خطر مضاعفات ارتفاع مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، بالإضافة إلى الوقاية من مشكلات عسر الهضم.

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