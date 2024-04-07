طريقة عمل طاجن مسقعة في الفرن.. اعرفي سر اللون الذهبي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طاجن مسقعة في الفرن من الوصفات اللذيذة، التي يمكن تحضيرها على الإفطار بخطوات بسيطة، وتؤدي إلى الحصول على نفس طعم المحلات، وتقديمها مع الخبز البلدي والمخلل والجرجير، بحسب الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامج «على قد الإيد»، على قناة cbc sofra.

مقادير طاجن مسقعة في الفرن:

باذنجان رومي حلقات.

فلفل رومي حلقات.

فلفل حار سليم أو مقطع مكعبات صغيرة.

بصل حلقات.

ثوم مفروم.

كمون ناعم.

عصير طماطم.

صلصة طماطم.

بهارات مشكلة.

خل أبيض.

رشة سكر.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود.

طريقة عمل طاجن مسقعة في الفرن

تبدأ الخطوة الأولى في تجهيز الخضار، بقلي الباذنجان والفلفل الرومي والحار أيضًا، ثم يرص في الطاجن أو صينية، حسب المتوفر في المنزل.

يمكن إعداد صلصة الطاجن بخطوات بسيطة، من خلال وضع وعاء على النار، وإضافة القليل من الزيت أو السمن، والبدء في تشويح الثوم، حتى يحصل على لون ذهبي، ثم يضاف عصير الطماطم والصلصة مع رشة السكر، وتترك من 5 إلى 10 دقائق، حتى يتم تسبيكها، ونحصل على قوام سميك، لذا يجب تقليب الخلطة جيدًا، ثم يضاف الخل وتتبل بالملح والفلفل والبهارات والكمون، تضاف خلطة الطماطم إلى الباذنجان، وتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة، وفي آخر دقيقة يتم فتح الشواية، للحصول على لون ذهبي من الوجه.