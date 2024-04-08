5 وصفات لتنظيف البشرة قبل العيد.. تقلل من ظهور التجاعيد المزعجة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تبدأ الكثير من النساء في التفكير بكيفية الحصول على بشرة مشرقة وجذابة، خالية من العيوب والشوائب خلال هذه المناسبة الخاصة، ومن أبرز الأمور التي تسيطر على قمة اهتمامهن هي تنظيف البشرة والتخلص من التجاعيد، لتبدو البشرة بمظهر شاب ونضر.

وفي هذا السياق ووفقًا لما ذكرته دكتورة روان فريد، استشاري الأمراض الجلدية، في تصريحات خاصة لـ«هُن»، نوضح طرق التخلص من تجاعيد البشرة واستعادة نضارتها.

طرق تنظيف البشرة والتخلص من التجاعيد

بحسب استشاري الجلدية، فإن التجاعيد تظهر نتيجة احتياج البشرة للبروتينات والكولاجين والإيلاستين، والتي تتأثر بالعوامل البيئية والجفاف، وهناك طرق طبيعية تحفز إنتاج ما تحتاجه البشرة من تلك العناصر، لتظهر في شكل شبابي ونضر نرصدها في التالي.

استخدام زيت جوز الهند

يعتبر ماسك زيت جوز الهند من المرطبات الطبيعية الفعالة، التي أثبتت كفاءتها في محاربة التجاعيد؛ إذ يملئ الفجوات الموجودة في البشرة، فضلًا عن نعومتها، وقدرته على تنظيفها من الشوائب، مثل الرؤوس السوداء والحبوب، كل ما عليكي هو وضعه على الوجه بكمية كافية، وتدليك البشرة في شكل دائري، ويترك لمدة 20 دقيقة، ومن ثم يغسل بماء فاتر والغسول المعتاد للبشرة.

ماسك الخيار وجل الصبار

أثبت الخيار وجل الصبار كفائته في معالجة تجاعيد البشرة وترطيبها، والتخلص من الهالات السوداء حول العين، كل ما عليك فعله بشر نصف خيارة واستخلاص المياه الخاصة بها ومن ثم مزجها مع معلقة كبيرة من جل الصبار، ويوضع على الوجه لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر.

ماسك الكاكاو والعسل

صرحت استشاري الأمراض الجلدية بأن الكاكاو من محفزات إنتاج الكولاجين بالبشرة، بينما يعمل العسل على الترطيب العميق لها، لذلك يعد ماسك الكاكاو والعسل حل سحري للتقليل من التجاعيد، ويطبق عن طريق خلط ملعقتين صغيرتين من الكاكاو مع معلقة صغيرة من العسل، ويترك على البشرة لمدة 20 دقيقة، ثم يشطف بماء فاتر.

شاي بلسم الليمون

وأشارت «روان» إلى أن عشبة بلسم الليمون غير مقدرة في المجتمعات، رغم دورها الفعال في مكافحة العديد من الأمراض، كما تساعد في تصحيح أنسجة البشرة ومعالجتها، بالإضافة لما تضيفه من نعومة ومرونة لها، لافتة إلى أهمية تناول مشروب بلسم الليمون عقب الوجبات أو مرة واحدة قبل النوم.

تحسين وضعية النوم

من الضروري الانتباه إلى طريقة النوم الخاصة بك؛ إذ يمكن أن تكون سببا في ظهور التجاعيد على وجهك، وذلك عن طريق ضغط وجهك على الوسادة بنفس الوضع كل يوم، ما يجعل بعض الأماكن أضعف من الأخرى، وبالتالي تظهر التجاعيد، لذلك من الأفضل محاولة النوم على الظهر، أو التبديل في طريقة وضع الوجه على الوسادة.