هذا ما يحدث لمستويات الكوليسترول عند تناول بسكويت العيد- لن تتخيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مع حلول عيد الفطر، يتهافت الكثير على شراء بسكويت العيد، تلك الحلوى المُحببة التي تُزين مائدة العيد وتُضفي عليها بهجة، لكن ما لا يدركه البعض هو تأثيره على مستويات الكوليسترول في الدم.

الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أوضحت أن يُصنع بسكويت العيد من دقيق أبيض، زبدة، سكر، وبيض، وهذه المكونات غنية بالدهون المشبعة والكوليسترول، ما يجعله يرفع مستويات الكوليسترول عند الإفراط في تناوله.

كما أنه يسبب زيادة الوزن وارتفاع نسبة السكر في الدم، فضلا عن، عسر الهضم.

فوائده

- إمداد الجسم بالطاقة اللازمة والنشاط.

- الشعور بالامتلاء والشبع لأطول فترة ممكنة.

- يساعد استهلاكه على تحسين المزاج، وذلك لاحتوائه على السكر.

نصائح لتناوله بأمان

نصحت أخصائية التغذية، بالاعتدال في تناوله، تجنبا لحدوث مضاعفات، واستشارة الطبيب المختص حول الكمية المناسبة من بسكويت العيد التي يمكنك تناولها، خاصة إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب.

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