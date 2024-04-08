50 صورة وفيديوهات تكشف لحظات كسوف الشمس حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - استعد السكان في جميع أنحاء كندا والمكسيك والولايات المتحدة لمشاهدة كسوف الشمس، مع ارتداء نظارات الكسوف وممارسة طقوس تبدو احتفالية.

وارتدى بعضهم زي رواد فضاء أثناء مشاهدة الكسوف في مضمار سباق الدراجات النارية في إنديانابوليس، بينما نام السياح بجوار شلالات نياجرا بنيويورك، وفي المكسيك تجمعت العائلات لمشاهدة الكسوف في مازاتلان.

وبدأ مشهد الكسوف المذهل في السادسة إلا الربع بتوقيت القاهرة، وزين كسوف الشمس الكلي سماء أمريكا الشمالية، وتحول النهار إلى ليل، وهو المشهد الذي لا يمكن رؤيته إلا من مسافة بعيدة، لهذا السبب تسمى فرصة مشاهدة الكسوف بـ"فرصة العمر".

ويستمر المشهد كاملا نحو ساعتين ونصف الساعة، لكن مجمله يستغرق أربع دقائق فقط، ووفقا لوكالة ناسا، أي ضعف مدة الكسوف الأمريكي العظيم الذي حدث في 21 أغسطس 2017، وفقًا لموقع Great American Eclipse.

وظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن بينما يشاهد كسوف الشمس من شرفة البيت الأبيض.

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