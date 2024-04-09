عشان العيد يعدي على خير.. نصائح مهمة لصحة الكلى عند تناول الفسيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

في عيد الفطر المبارك، يزداد الإقبال على تناول الفسيخ، وهو من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين والمرتبطة بانتهاء الصيام والاحتفال بالعيد، إلا أنها قد تؤثر على صحة الكلى؟

ونشر موقع "هيئة الدواء المصرية" بعض النصائح المهمة للحفاظ على صحة الكلى عند تناول الفسيخ.

الاعتدال في الكمية

ينصح بتناول كمية قليلة من الفسيخ، لا تزيد عن 100 جرام في اليوم.

الإفراط في تناول الفسيخ قد يسبب عبئا على الكلى، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى.

شرب الماء بكثرة

يساعد شرب الماء بكثرة على إخراج الأملاح الزائدة من الجسم، والتي قد تسبب ضررا للكلى.

ينصح بشرب 2-3 لتر من الماء يوميا، خاصة بعد تناول الفسيخ.

تقليل تناول الملح

يحتوي الفسيخ على كمية عالية من الملح، ويمكن تقليل كمية الملح المضافة أثناء تحضيره.

ينصح بتجنب إضافة الملح على الفسيخ بعد تحضيره.

تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

يُساعد البوتاسيوم على إخراج الأملاح الزائدة من الجسم.

تشمل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم: الموز، البرتقال، البطاطا الحلوة، السبانخ.

تجنب تناول الفسيخ مع البقوليات

يمكن أن يسبب تناول الفسيخ مع البقوليات انتفاخًا في البطن.

ينصح بتناول الفسيخ مع الأطعمة الخفيفة مثل: الخضار، الفواكه، الأرز.

استشارة الطبيب

ينصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى باستشارة الطبيب قبل تناول الفسيخ.

قد يحدد الطبيب كمية الفسيخ المسموح بتناولها ونوعية الأدوية التي يجب تناولها بعد تناوله.

أقرا أيضًا:

واقعة مروعة.. شاب يطير في الهواء بعد انقلاب سيارته وهذا ما حدث (فيديو)

راقبيها على طفلك .. 6 أعراض تكشف الإصابة بالتوحد

قصة أصغر حدود وطنية في العالم يبلغ طولها 85 مترًا فقط (صور)

هذا ما يحدث لعينيك إذا نظرت إلى كسوف الشمس - لن تتوقع

كسوف الشمس يقترب.. عبير فؤاد تحذر مواليد 5 أبراج من كارثة في 8 أبريل