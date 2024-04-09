يقوي القلب ويقي من السكر.. مكون غذائي يخفض الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

يقدم نبات الريحان فوائد عديدة للجسم، لكن هل تعرف أنه قد يعزز صحة القلب ويضبط نسبة السكر في الدم؟.

وبحسب healthshots، يمكن لعشبة الريحان أن تقدم فوائد عديدة كالتالي:

يعزز عملية الهضم

قد يكون بدء يومك بماء الريحان مفيدًا لمعدتك، فهو يساعد على تنشيط الإنزيمات وطرد السموم من الجسم، يساعد على تخفيف الأعراض مثل الغازات والانتفاخ والهضم.

يعزز المناعة

المناعة القوية تعني أن جسمك قادر على حمايتك من مسببات الأمراض الضارة التي تحاول إصابتك بالمرض.

يمكن أن تعرضك المناعة الضعيفة لخطر الإصابة بالعدوى والأمراض.

يمكنك تناول الريحان على معدة فارغة كل يوم لتعزيز مناعتك، فهو مليء بالزيوت الأساسية ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض والالتهابات.

يزيل سموم الجسم

إزالة السموم هي تنقية الدم والتخلص من جميع الشوائب الموجودة في الكبد.

يمكن أن يساعد الريحان في إزالة السموم من جسمك ما يساعدك على تنظيف الجسم من شوائبه.

وجدت دراسة نشرت في مجلة الأيورفيدا والطب التكاملي أن الريحان يحتوي على مركبات فينولية وخصائص مضادة للأكسدة تساعد على إزالة السموم من الجسم.

يعزز صحة الجهاز التنفسي

الريحان يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والميكروبات، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف مشاكل الجهاز التنفسي مثل الربو والسعال والبرد.

أظهرت دراسة نشرت في مجلة الأيورفيدا أن الريحان يسيل البلغم وهو فعال في علاج التهاب الشعب الهوائية التحسسي والربو وأمراض الرئة.

يقلل من التوتر والقلق

إدارة الحياة والعمل والمنزل يمكن أن تؤدي إلى التوتر والقلق لدى الناس، يمكنك تجربة الريحان لمكافحة التوتر والقلق.

يعزز صحة القلب

قد يساعدك تضمين الريحان في نظامك الغذائي على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وجدت دراسة نشرت في مجلة علم الأدوية العرقية أن أوراق الريحان تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

يساعد الريحان أيضًا على خفض مستويات الكوليسترول، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

يخفض مستويات السكر في الدم

قد تكون أوراق الريحان مفيدة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني والذين يعانون من مرض السكري.

وجدت دراسة نشرت في مجلة الأطعمة الوظيفية أن تناول التولسي يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام وتقليل فرص الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي لدى كبار السن.

من الذي يجب عليه تجنب إضافة الريحان إلى نظامه الغذائي؟

على الرغم من أنه يعتبر آمنًا للاستهلاك، فإليك بعض الأشخاص الذين يجب عليهم تجنب تناول الريحان:

المرأة الحامل: قد يسبب الريحان تقلصات في الرحم، ما قد يسبب مشاكل أثناء الحمل، يمكن أن يسبب أيضًا مشاكل في المخاض أو الدورة الشهرية بعد الولادة.

الأشخاص الذين يتناولون مخففات الدم: يحتوي الريحان على خصائص تسييل الدم التي قد تتفاعل مع مضادات التخثر والأدوية الأخرى التي لها أيضًا تأثيرات مماثلة.

قبل الجراحة أو بعدها: يجب على الأشخاص الذين لديهم عملية جراحية مخطط لها أو خضعوا لعملية جراحية للتو تجنب تناول الريحان بسبب آثاره المحتملة على تخثر الدم.

الأشخاص الذين يعانون من خلل هرموني: تناول الريحان قد يقلل من مستويات هرمون الغدة الدرقية هرمون الغدة الدرقية، ما قد يؤدي إلى تفاقم الحالات مثل قصور الغدة الدرقية.

من الضروري استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل تضمين الريحان في نظامك الغذائي.

هل هناك أي آثار جانبية لاستهلاك تولسي؟

على الرغم من أنه يعتبر آمنًا للاستهلاك، وهناك فوائد عديدة للريحان، إلا أنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ردود فعل تحسسية لدى الأشخاص.

قد يتفاعل استهلاك الريحان مع بعض الأدوية، لذا من الضروري استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل تناوله، توقف أيضًا عن تناوله في حالة ملاحظة آثار خفيفة أو ضارة.

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