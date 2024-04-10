أفضل طريقة لعمل الفتة في المنزل.. «زي المطاعم بالظبط»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الفتة تعد من الأكلات المفضلة لدى الكثير من المواطنين في العيد بجانب الفسيخ والرنجة، نظرا لمذاقها اللذيذ، وتحرص العديد من الفتيات على تحضيرها في المنزل بدلا من شرائها، نتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أفضل طريقة عمل الفتة في المنزل مثل المطاعم.

خطوات بسيطة يمكن من خلالها طريقة عمل الفتة بالخل والثوم في المنزل على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة:

لحمة مسلوقة

خبز بلدى مكعبات

أرز مصري أبيض مستوي

مرقة لحمة

عصير طماطم

سمنة

ثوم مفروم

خل

ملح

فلفل أسود

طريقة التحضير

في البداية يوضع الزيت على النار في إناء عميق، ثم يضاف الثوم.

يشوح الثوم حتى يصبح باللون الذهبي، ثم إضافة الخل وعصير الطماطم على الفور.

ضيفي إليه الملح، والفلفل الأسود، والبهارات وجوزة الطيب ويقلب الخليط جيدا.

إضافة المرق فوق الخليط السابق، واتركيه على النار حتى تنضج، وتوضع على الأرز.

طريقة عمل صلصة الفتة

يشوح ثوم في سمنة على النار ثم يضاف الخل وعصير الطماطم وتتبل بملح وفلفل ثم تترك على النار حتى تتسبك.

تحمر اللحمة في سمنة على النار وتتبل بملح وفلفل ثم تضاف صلصة الفتة.

يغرف الخبز المحمر في طبق التقديم ويضاف الأرز ثم يسقى بمرقه اللحمة.

تضاف اللحمة والصلصة على الوجه.

طريقة أخرى لعمل فتة اللحمة

لحمة مسلوقة.

خبز بلدي.

أرز.

مرق لحمة.

عصير طماطم.

زبد.

ثوم.

خل.

ملح.

فلفل أسود.

خطوات التحضير