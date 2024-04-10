"مرة واحدة في العمر".. فيديو مذهل لـ كسوف الشمس الكلي من طائرة على ارتفاع 10668 مترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نظر ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى السماء في ذهول أثناء مشاهدتهم الكسوف الكلي النادر للشمس.

الكسوف الكُلي، هو منطقة صغيرة يحجب فيها القمر الشمس تمامًا، الظاهرة جعلت العديد من المتحمسين الذين شاهدوا المشهد السماوي النادر يغمروا الإنترنت بالصور ومقاطع الفيديو.

ووسط هذا، ظهر على إنستجرام مقطع فيديو مذهل تم التقاطه على ارتفاع آلاف الأقدام فوق الهواء، ما ترك المستخدمين سعداء.

شارك حساب Instagram الرسمي لشركة Southwest Airlines مقطع فيديو للكسوف الكلي للشمس كما يظهر من داخل الطائرة على ارتفاع 35 ألف قدم، حوالي 10668 مترا.

ويظهر الفيديو الذي صوره أحد الركاب كيف تحولت السماء إلى ظلام مع تغطية القمر للشمس، ما يشير إلى أن كسوف الشمس قد بدأ. ''

وتم وضع تعليق على الفيديو: "مرة واحدة في رحلة العمر، يستحق كل هذا العناء"، في إشارة إلى تصوير الكسوف.

ردًا على الفيديو المبهج، قال أحد المستخدمين: "مرة واحدة في العمر، استخدام الطاقة الشمسية!" وكتب آخر: "لقد حالفني الحظ وحلقت رحلتي مباشرة فوق كليفلاند أثناء الكسوف الكلي".

وقال ثالث: عجيب. كنت أتمنى أن أكون على متن إحدى تلك الرحلات».

وعلق رابع قائلاً: "كنت على متن رحلة جوية جنوب غربية في آخر مرة حدث فيها كسوف!" هذه تجربة رائعة!!!''