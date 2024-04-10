يطهر الكبد ويطرد السموم.. 5 فوائد مذهلة لتناول هذا المشروب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الليمون بالنعناع من المشروبات المنعشة التي يمكن تناولها بعد الوجبات، ولها تأثيرات وفوائد مذهلة على الصحة، حسب ما جاء في موقعي quora، healthline.

1- إزالة السموم

النعناع والليمون غني بمضادات الأكسدة التي تسهم في إزالة السموم من الجسم، وتطهير الكلى وتحسين وظائف الكبد.

2- الترطيب

شرب الماء الممزوج بالليمون والنعناع يمكن أن يساعدك على البقاء رطبًا، وهو أمر مهم للحفاظ على وظائف الجسم ويجعله يعمل بشكل مثالي.

3- تحسين عملية الهضم

الليمون يحفز إنتاج العصارات الهضمية في المعدة، بينما يمكن أن يساعد النعناع على تهدئة المعدة وتقليل الالتهاب، وبالتالي يقلل من أعراض عسر الهضم المزعجة مثل انتفاخ البطن والإصابة بالإمساك أو الإسهال.

4- تعزيز جهاز المناعة

الليمون مصدر جيد لفيتامين سي، والنعناع غني بمضادات الأكسدة، والذي يمكن أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة لديك والحماية من الالتهابات.

5- تحسين صحة الجلد

يمكن أن يساعد ماء الليمون في طرد السموم من الجسم، مما قد يساعد في تحسين مظهر البشرة، كما يحتوي النعناع أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في تهدئة وتقليل الالتهاب في الجلد.

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