اطرد الطاقة السلبية من المنزل بالبخور.. حقيقة أم خرافة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يستهدف الكثيرون طرد الطاقة السلبية وجلب الطاقة الإيجابية لمنزلهم، لذا يلجأون إلى استخدام البخور لتحقيق هذا الهدف.

حنان زينال، خبيرة العلاج بالطاقة، كشفت خلال لقاء ببرنامج "هي وبس"، التي تقدمه الإعلامية رضوي الشربيني، على قناة "سي بي سي سفرة"، عن أنسب وقت للتبخير، والطريقة الصحيحة لاستخدامه، وحقيقة تأثيره على طرد الطاقة السلبية.

أفضل وقت للاستفادة من فوائد البخور

وقالت إنه قبل المغرب بنصف ساعة على الأقل، ينتشر البخور في المكان بشكل كامل قبل حلول الظلام، أو في الصباح يساعدك على بدء يومك بنشاط وإيجابية.

طقوس لطرد الطاقة السلبية من المنزل

وأضافت أن تبخير المنزل يساعد على التخلص من الكسل والخمول والطاقة السلبية، وتوجد عدة طقوس عند استخدامه، تشمل:

- يسمح فتح الشبابيك بدخول الطاقة الإيجابية والتخلص الطاقة السلبية.

- التبخير عكس عقارب الساعة، يساعد على طرد الطاقة السلبية من المنزل.

- الخروج من الأوضة دون النظر إلى الخلف.

- استخدام البخور في كل زاوية في المنزل، مثل خلف الستائر، داخل الدولاب والأدراج، المطبخ، فضلا عن فتح أبواب الثلاجة، الميكروويف والفرن أثناء التبخير.

نصائح لنجاح عملية التبخير

ونصحت خبيرة الطاقة باتباع خطوات بسيطة، بعد الانتهاء من عملية التبخير، تساعد على إزالة أي طاقة سلبية متبقية:

1. الخروج من المنزل.

2. رش الملح على عتبة الباب، لخلق حاجز يمنع عودة الطاقة السلبية إلى المنزل.

3. يُنصح برش الملح داخل المبخرة بعد الاستخدام لإزالة أي طاقة سلبية قد تكون امتصتها أثناء عملية التبخير.

التبخير مرة أسبوعيا في أيام محددة

وأوصت بتبخير المنزل مرة كل أسبوع، في أيام الجمعة بعد الصلاة أو الاثنين أو الخميس بعد صلاة العصر.

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