ليه الناس بتخاف من برج العقرب؟.. لن تتخيل الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يتسم برج العقرب بسمعته الغامضة والمخيفة، ما يدفع الكثيرين إلى الخوف منه ومن طباعه والارتباط به، وتوجد العديد من الأسباب التي تُفسر هذا الخوف، وفقا لما ورد في موقعي "cosmopolitan" و"wikihow".

برج غامض وكتوم

يميل مواليده إلى الكتمان الشديد، فهم لا يحبون مشاركة مشاعرهم وأفكارهم بسهولة، هذا الغموض يُثير الخوف لدى البعض.

عنيد ومُسيطر

يتمتع بشخصية قوية وعزيمة، ونتيجة لذلك، غالبا ما يُنظر إلى العقرب على أنه عنيد ومسيطر.

متملك وغيور

عندما يقع مولود العقرب في الحب، يصبح شغوفا ومخلصا بشكل استثنائي، ومع ذلك، قد تتحول مشاعره القوية أحيانا إلى غيرة وتملك، ما يُخيف شريك حياته.

انتقامي

كما يميل إلى الانتقام، حيث يؤمن بمبدأ "العين بالعين"، فإذا أساء شخص ما إليه، فلن يُسامحه وينسى ما فعله.

يتمسك بوجهة نظره

يميل أصحاب هذا البرج أيضا إلى إنجاز الأمور بطريقتهم الخاصة، لذا يصبحون بارعين في إقناع الآخرين بوجهة نظرهم.وكنتيجة لهذه الصفات، يُنظر إليهم أحيانا على أنهم متسلطون أو متحكمون.

الكبرياء

الكبرياء صفة بارزة لدى مولود العقرب، حيث يُشكل حاجزا في علاقاتهم العاطفية، ويُخيف بعض الأشخاص من عدم تقبلهم كما هم.

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