تفسير رؤية القطط في المنام.. ما علاقتها بالحسد؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

القطط، تلك الحيوانات الأليفة التي تُدخل البهجة على قلوب الكثير، قد تصبح رمزا للقلق والتوتر في عالم الأحلام، حيث يشعر البعض بالضيق والارتباك عند رؤيتها في المنام.

وكشفت مفسرة الأحلام هدى علي، خلال استضافتها ببرنامج "عيش سعيد"، الذي تقدمه الإعلاميتان ""لينا صالح وسهى رضا"، على قناة "etc"، تفسير هذا الحلم.

قالت مفسرة الأحلام إن القطة في المنام ترمز إلى حدوث مشكلات لصاحب الحلم، بينما دخول القطط إلى المنزل علامة على وجود حسد من شخص ما.

وأضافت أنه بالنسبة للمرأة المتزوجة يرمز هذا الحلم إلى فترة من عدم الاستقرار في حياتها، وتعرضها للخيانة والأذى من امرأة خادعة، تحاول التقرب إلى زوجها يجب الحذر منها.

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