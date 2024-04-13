علامات تظهر عليك تكشف نقص فيتامين د.. انتبه إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

بعض الأعراض قد تظهر على الجسم مع الخروج من شهر رمضان الكريم، والدخول على عيد الفطر المبارك، وانتهاء فترة الصيام والعودة لتناول الطعام والشراب بشكل منتظم وطبيعي.

وهذه العلامات إذا ظهرت عليك دليل على نقص فيتامين د في الجسم بسبب سوء النظام الغذائي، وفقا لما ذكره موقع "ويب ميد" الطبي.

أعراض نقص فيتامين د

- التعب بشكل عام: قد تشعر بالتعب والإرهاق بشكل غير عادي، وخاصة بعد قضاء وقت قصير في الأنشطة البدنية.

- آلام العظام: قد يعاني البعض من آلام العظام والعضلات في الظهر والصدر والضلوع والركبتين والساقين.

- ضعف العضلات: قد تشعر بضعف في العضلات خاصة في الفخذين والساقين.

- آلام المفاصل: قد تعاني من آلام في المفاصل، خاصةً في الركبتين والوركين.

- هشاشة العظام: قد تصبح العظام عرضة للكسر وهشة وضعيفة.

- بطء التئام الجروح: استغراق وقت طويل في التئام الجروح.

- تقلب المزاج.

- ضعف جهاز المناعة.

- تشنجات العضلات.

- الصداع.

- التعرق الليلي.

- جفاف الفم.

- الشعور بالبرد.

- ضعف الشهية.

نصائح لتعويض فيتامين د

تناول الأطعمة الغنية الغنية بفيتامين د مثل الأسماك الدهنية، والألبان، وصفار البيض، والجبن.

تناول مكملات فيتامين د.

التعرض لأشعة الشمس من 10 - 20 دقيقة يوميا.

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