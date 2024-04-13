أغلى من الذهب.. 5 أطعمة تحميك من ارتفاع مستويات السكر بالدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ارتفاع مستويات السكر بالدم من المشكلات الصحية الشائعة، التي يعاني منها الكثير، ولكن، هناك بعض أنواع المكسرات التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتقلل من خطر الإصابة بالسكري، وفقا لموقع "indiatimes".

اللوز

يساهم استهلاكه في التحكم بمستويات السكر في الدم، وذلك بفضل محتواه العالي من الألياف وفيتامين E والمغنيسيوم وفيتامين 12.

الجوز

تناوله بإنتظام يساعد على إنقاص الوزن، ويقلل من مقاومة الأنسولين، ما يؤدي إلى خفض مستويات السكر في الدم.

الفول السوداني

مصدرا ممتازا للبروتين والألياف، ما يجعله مثاليا للأشخاص المصابين بمرض السكري.

الفستق

نظرا لاحتوائه على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، ما يعني أنه لا يسبب ارتفاعا سريعا في مستويات الجلوكوز بعد تناوله.

الكاجو

نظرا لأنه غني على نسبة عالية من الدهون الصحية المفيدة التي تقلل خطر الإصابة بمرض السكري.

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