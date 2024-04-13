عانى من أعراض غريبة.. سرطان الأمعاء ينهي حياة رجل - احذر هذه العلامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تُوفي رجل عمره 45 عامًا، بعد أن تبين أن أعراضه التي كان يُعتقد في البداية أنها متلازمة القولون العصبي وعسر الهضم ناجمة عن سرطان الأمعاء .

عندما بدأ آسا تورلي يشعر بالتوعك لأول مرة في عام 2022، تجاهل الأطباء الأعراض التي ظهرت عليه معتقدين أنه كان صغيرًا جدًا بحيث لا يمكن أن تكون الحالة خطيرة، بحسب إكسبريس البريطانية

ولم يتم نقله إلى المستشفى إلا بعد أن اشتد تعبه في المنزل حيث تم اكتشاف ورم قاتل، الآن تشارك عائلته قصته على أمل حث الآخرين على العلاج إذا علموا أن هناك شيئًا غير صحيح.

وروت شريكته سافرون لوكي المحنة التي مر بها آسا.

قالت سافرون: "الأمر هو أن آسا هو أحد هؤلاء الأشخاص الذين لن يذهبوا لرؤية الطبيب، قيل لآسا أن الأمر لا يمكن أن يكون خطيرًا لأنه كان صغيرًا جدًا، بدأت أنا وأمي نتساءل عما إذا كان مصابًا بسرطان الأمعاء .

تتذكر سافرون (38 عاما) الأعراض التي كان يعاني منها آسا.

قالت: “ظهرت على آسا علامات الإصابة بسرطان الأمعاء، أعلم أن هذا لا يبدو لطيفًا للغاية، ولكن آسا كانت رائحته تشبه رائحة البراز، وكان يفقد وزنه وكان يعاني من الإسهال، وكلها علامات.

وعثر عليه سافرون منهارًا على الأريكة في منزلهم في يناير من العام الماضي، وتم نقله إلى المستشفى، حيث أجريت الاختبارات أخيرًا.

وقالت: “كان ذلك صباح يوم 5 يناير، واستيقظ آسا ونزل إلى الطابق السفلي، نهضت بعد فترة وجيزة ودخلت غرفة المعيشة ووجدت آسا منهكًا وغير مستجيب، ومغطى بالقيء، على الأريكة، اتصلت بالإسعاف على الفور، ونقله المسعفون إلى المستشفى".

وتمكنت سافرون بعد ذلك من التحدث إلى طبيب المستشفى حول مدى سوء حالة آسا خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وأكدت الأشعة المقطعية أن آسا، من تشرشداون في جلوسيسترشاير، مصاب بسرطان الأمعاء، وفي اليوم التالي تم نقله إلى الجراحة لإزالة الورم، كما خضع للعلاج الكيميائي. ومع ذلك، كشف الفحص بعد بضعة أشهر أن السرطان قد انتشر إلى الصفاق.

ولمحاولة معالجة هذه المشكلة، كان يخضع للعلاج المناعي كل أسبوعين.

وعلى الرغم من أن هذا نجح لفترة من الوقت، إلا أن آسا أُخبر في ديسمبر أن المرض قد عاد، وكان قد أصيب بأورام صغيرة في منطقة المعدة، ولم يعد العلاج المناعي يجدي نفعاً.

توفي آسا بسلام بسبب مرض السرطان الثانوي في 21 مارس، وترك وراءه طفلين وثمانية أطفال.

وفقا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، يمكن أن تشمل أعراض سرطان الأمعاء ما يلي:

تغيرات في برازك، مثل وجود براز أكثر ليونة أو إسهال أو إمساك غير معتاد بالنسبة لك

الحاجة إلى التبرز أكثر أو أقل من المعتاد بالنسبة لك

وجود دم في برازك، والذي قد يبدو باللون الأحمر أو الأسود

نزيف من مؤخرتك

غالبًا ما تشعر بالحاجة إلى التبرز، حتى لو كنت قد ذهبت للتو إلى المرحاض

ألم في البطن

كتلة في بطنك

الانتفاخ

فقدان الوزن دون محاولة

الشعور بالتعب الشديد دون سبب.

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