طريقة عمل البريوش المغربي.. مخبوزات سهلة لعيد الفطر

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل البريوش المغربي، ترغب العديد من السيدات في معفرتها، خاصة أنها من بين أنواع المخبوزات الشهية التي يمكن إعدادها وعملها في المنزل بكل سهولة، وتناولها مع مأكولات عيد الفطر المبارك؛ إذ أن مكوناته بسيطة وسهلة التحضير.

طريقة عمل البريوش المغربي

ويعتبر البريوش من المخبوزات المغربية، وإليكم الطريقة الخاصة لعمله من خلال الآتي، على خطى الشيف نرمين هنو:

5 أكواب من الدقيق.

ملعقة من الخميرة الفورية.

كوب من الحليب.

نصف كوب من الزيت.

بيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من السكر.

خطوات عمل البريوش المغربي

أحضري وعاء وضعي به الخميرة الفورية.

ضيفي السكر والملح، ويجري خلط المكونات معا.

ضيفي الدقيق إلى المكونات، وبعدها ضيفي الحليب بالتدريج.

اخلطي المكونات مع بعضها.

ضيفي البيض واحدة تلو الأخرى بالتدريج، مع الاستمرار.

ضيفي الفانيليا، والمكونات كافة مع بعضها حتى تتجانس.

اعجني المكونات لمدة 10 دقائق.

ضعيها في وعاء وغطيه، ويجري تركها لمدة لا تقل عن ساعة.

شكلي العجينة على أي شكل على حسب الرغبة.

أحضري صينية وادهنيها بالزيت أو السمن.

رصي بها العجين وضيفي إلى العجين السمسم.

ضيفي الحبة السوداء على حسب الرغبة.

ادهني الصينية بالقليل من صفار البيض.

ادخلي المكونات إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

اتركي العجين لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

اتركي حتى ينضج العجين ويصبح لونه ذهبيا.

اخرجي العجين من الفرن ويقدم ساخنا.

طريقة البريوش المغربي

المقادير:

كوب دقيق أبيض.

ربع كوب سكر.

زبدة.

5 ملعقة كبيرة حليب.

ملعقة ونصف صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيره فانيليا.

بيضة.

ليمون.

ملح.

الخطوات