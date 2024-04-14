احذر.. الإفراط في تناول السكر يصيبك بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - قد يزيد تناول المشروبات المحلاة بالسكر بانتظام من احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

وكشفت بيانات من 175 دولة أن تناول السكر يرتبط بالإصابة بالسكري، ولكن السكر الموجود في الفاكهة الطبيعية ليس له نفس المخاطر.

وفي نفس الوقت لا يسبب السكر الإصابة بمرض السكري، إلا أن الارتباط قوي، وفقا لموقع "هيلث لاين".

كما أن السكر يزيد من خطر الإصابة بالسكري بسبب تأثير الفركتوز على الكبد.

وأيضا تناول كميات كبيرة من السكر يساهم في زيادة الوزن ونسبة الدهون في الجسم، وكلاهما من عوامل الخطر المنفصلة للإصابة بمرض السكري.

وتوجد السكريات الطبيعية في الفواكه والخضروات ولا تتم إضافتها أثناء التصنيع أو المعالجة، نظراً لأنها ممزوجة بالألياف والماء والمواد المغذية الأخرى، يتم هضمها ببطء أكبر وتكون أقل عرضة لارتفاع نسبة السكر في الدم.

على الرغم من أن بعض المحليات الطبيعية مثل العسل وشراب القيقب لا تتم معالجتها بشكل كبير مثل سكر المائدة، إلا أنها لا تزال مصادر نقية نسبياً للسكر ولا تحتوي على ألياف تقريباً.

المحليات الاصطناعية هي مواد مصنعة ذات مذاق حلو ولا يمكن استقلابها للحصول على الطاقة، كما أنها توفر حلاوة دون أي سعرات حرارية.

على الرغم من أن المحليات الصناعية لا ترفع مستويات السكر في الدم، إلا أنها لا تزال مرتبطة بمقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع الثاني. ومع ذلك، فإن الخبراء لا يفهمون تماماً سبب ذلك.

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