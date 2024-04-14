طريقة عمل الباف باستري في المنزل.. وصفات مختلفة لحشوة حلوة وحادقة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الباف باستري الحلو والحادق، ترغب العديد من السيدات في معرفتها، فهو من المعجنات التي تناسب وجبة إفطار شهية ومغذية، خاصةً أنه من بين أنواع المخبوزات التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة، وتناوله مع مأكولات عيد الفطر المبارك؛ إذ أن مكوناته سهلة التحضير، ويمكن أن يكون بمكونات مختلفة داخل الحشو حسب الرغبة.

طريقة عمل الباف باستري بالسجق

ونقدم طريقة عمل الباف باستري على خُطى الشيف أميرة شنب، المُقدم في برنامجها على شاشة قناة «سي بي سي سفرة»

المقادير:

سجق.

بيضة.

حبة البركة.

ملعقة خل.

نصف ملعقة ملح.

طريقة التحضير:

اعدي عجينة الباف باستري من خلال استخدام كوبان من الدقيق في وعاء وضيفي إليهم الخميرة والسكر واللبن والملح والماء.

قطعي العجين إلى قطع ضغيرة متساوية.

وزعي في كل قطعة السجق.

أغلقي العجينة على شكل رول.

اخلطي البيض مع الخل والملح.

ادهني العجين بالبيض باستخدام فرشاة.

انثري حبة البركة على الوجه.

ضعي في صينية فرن ورق الزبدة.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 15 دقيقة.

اتركي العجينة حتى تصبح ذهبية اللون وقدميها.

طريقة عمل الباف باستري بالدجاج

قدمته الشيف غادة التلي، في برنامجها على شاشة قناة «سي بي سي سفرة»:

المقادير:

صدر دجاج.

ملعقتان من الجبن الكريمي.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من الأعشاب.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة زيت نباتي.

ملعقة من الخل.

بيضة.

طريقة التحضير:

ضعي الزيت في مقلاة وارفعيها على نار متوسطة.

ضعي بالدجاج في المقلاة الساخنة.

قلبيه جيدًا وضيفي الملح والفلفل والبهارات.

قلبيهم جيدًا لمدة 10 دقائق حتى ينضجوا.

ارفعي المقلاة من على النار.

اتركي الدجاج جانبًا حتى يبرد.

ضعي الجبن واخلطيهم سويًا.

افردي عجينة الباف باستري وقطعيها مربعات.

ضعي حشوة الدجاج في عجينة الباف باستري وةغلقي أطرافها بالشوكة.

كرري الخطوات السابقة وادهني وجه العجينة بالبيض.

اصنعي شقوق طويلة على العجين.

احضري صينية وضعي فيها ورقة زبدة.

ضعي فيها الفطائر لمدة 20 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبية اللون وقدميها ساخنة.

طريقة عمل الباف باستري الحلو

ونقدم طريقة عمل الباف باستري الحلو على خطى غادة التلي:

المقادير:

عجنية جاهزة مربعات.

بيضة.

فانيليا.

الحشوة:

كوبان لبن.

ثلاتة ملاعق نشا.

ملعقتان سكر.

ربع كيلو قشطة.

كوب فستق.

شربات.

طريقة تحضير الباف باستري