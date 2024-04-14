رجل يسمع أصواتا غريبة بالقرب من منزله- لن تتوقع ماذا وجد؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نشر رجل إسباني مقطع فيديو على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ويمكنك في المقطع سماع صوت غريب يخرج من حفرة مظلمة بالقرب من منزله.

وذهب الرجل إلى المكان حاملا "كشافا"، ولكنه اكتشف شيئا غريبا جعله يرتعش.

وحصد الفيديو ما يصل إلى 1,830,641 إعجابا و1.8 مليون مشاهدة، وفقا لموقع "news18".

ووجد الرجل عيون "دب" تطل من الخارج ويجلس داخل حفرة للحفاظ على طاقته.

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