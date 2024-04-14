عن طريق الخطأ.. امرأة تفوز بمليون دولار والسبب صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

فازت امرأة أمريكية تدعى " فيرجينيا لونج" بجائزة قيمتها مليون دولار بعد أن ضغطت عن طريق الخطأ على الزر الخاطئ في آلة بيع تذاكر اليانصيب.

وتطابقت بطاقة "فيرجينيا" مع الأرقام الخمسة الأولى التي تم سحبها، وفازت بمليون دولار.

وقالت: "هذا أفضل خطأ في حياتي"، بحسب ما جاء في موقع "timesnownews".

وأضافت: "شعرت بالصدمة عندما أدركت أنني فوزت بهذا المبلغ الضخم".

وتابعت: "إنني أفكر الآن في كيفية إنفاق هذا المبلغ الضخم".

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