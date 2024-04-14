امرأة تحاول تهريب مئات الخنافس النادرة في مكان غير متوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ألقي القبض على امرأة صينية وهي تحاول تهريب خنافس أيل النادرة في حقيبتها، أثناء تواجدها داخل مطار قوانغتشو بايون الدولي.

وبدأت القصة عندما وصلت المرأة بحقيبة، وظهر عليها القلق في البداية، وعلى الرغم من محاولتها الهروب، فقد رصد جهاز الأشعة السينية شيئا غريبا في حقيبتها، مما أدى إلى إطلاق إنذار.

وبعد التفتيش، اكتشفت السلطات مئات الحشرات المخبأة داخل الحقيبة، وبعضها لا يزال على قيد الحياة ويزحف بنشاط، كما عثر الضباط على 439 خنفساء يابانية مخبأة خلف علبة وجبات خفيفة، وفقا لموقع "news18".

وتعتبر هذه الخنافس ذات اللون البرتقالي غريبة في الصين ومن أغلى الحشرات على مستوى العالم، حيث يصل سعر خنفساء الأيل الواحدة إلى حوالي 8000 روبية في اليابان (أي ما يعادل ٤٥٢٥ جنيها مصريا).

ومع ذلك، فإن تهريب النباتات والحيوانات الحية محظور بشكل صارم في الصين، ومع ذلك، يزداد الطلب على هذه الحشرات الغريبة في البلاد، مما أدى إلى زيادة أنشطة التهريب.

وتحقق الشرطة مع السيدة الصينية بتهمة حيازة حيوانات غريبة داخل حقيبتها.

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