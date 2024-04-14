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5 خطوات لإزالة الماسكارا بشكل آمن من عينيكِ.. تجنبي هذه المنتجات

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

إزالة الماسكارا - تعبيرية

شعور بالانزعاج ينتاب معظم السيدات عند إزالة الماسكارا من رموش العين، لأن تلك الخطوة تؤدي في بعض الأحيان إلى تساقط بعض الرموش، وهو ما يدفع بعض النساء للتخلي عن وضع الماسكارا تماما، على الرغم من منحها مظهرا جذابا للعين.

وللتغلب على تلك الأزمة، قدم موقع «realsimple» العالمي، مجموعة من الخطوات لإزالة الماسكارا بصورة صحيحة، دون إلحاق أي أضرار برموش العين وتساقطها، وهو ما نستعرضه في السطور الآتية.

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استخدام مزيل مكياج خصيصًا للعيون

في البداية، تجنبي استخدام أي مزيل ماكياج قد يحتوي على مواد مهيجة للجلد؛ إذ يوضح خبراء التجميل العالميين أن مزيل مكياج العيون بما في ذلك الماسكارا، يجري تصميمه خصيصا لإذابة المكياج بمكونات لطيفة على منطقة العين.

استخدام مزيل مكياج العيون ثنائي الطور

يمكنك أيضا استخدام مزيل مكياج العيون ثنائية الطور، وهو مصنوع من جزءين، هما: زيت منظف لإزالة الماسكارا وغيرها من مستحضرات التجميل، أما الثاني عبارة عن ماء لتنظيف البشرة بعد إزالة الماسكارا.

تجنب المنتجات التي تحتوي على الكحول أو العطور

في حين أن هذه الأنواع من المنتجات، قد لا تشكل مشكلة أو تأثير في أي مكان آخر من الجسم، إلا أن الجلد حول منطقة العينين حساس للغاية، ويمكن أن تؤدي المنتجات القاسية إلى جفاف الجفون، لذا يُنصح بالابتعاد عن استخدام أي منتجات تحتوي على العطور أو الكحول.

استخدام وسادات قطنية 100%

أفضل وسادات صحية لإزالة المكياج، هي تلك التي لن تتمزق أثناء استخدامها، ما يمنع ترك أي بقايا من الوبر أو البوليستر الصناعي داخل عينيك.

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المسح في اتجاه الرموش

من المهم أيضا أن تبذلي قصارى جهدك لإبعاد المكياج عن عينيك أثناء إزالة الماسكارا.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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