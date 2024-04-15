6 نصائح لتجنب مخاطر كريمات إزالة الشعر.. احذري تركه على الجلد لفترة طويلة

القاهرة - سمر حسين - صحة

العناية بالبشرة واستخدام المنتجات المختلفة لترطيبها وإزالة الشعر، من أكثر الأشياء التي تهتم بها النساء إذ دائما ما يظهرن بشكل أنيق، لذا تلجأ البعض إلى كريمات إزالة الشعر كونها سريعة المفعول وتعطي نتائج جيدة، لكنها لا تعلم تأثيرها السلبي على البشرة خاصة في حالة استخدامها بشكل خاطئ.

أضرار كريمات إزالة الشعر

تهيج الجلد من أبرز الأضرار المتوقعة لكريمات إزالة الشعر، بحسب ما أوضحته الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية، وتزداد خطورة الإصابة بالتهيج لدى أصحاب البشرة الحساسة، وقد يصاحبه أعراض أخرى كالطفح الجلدي الخفيف واحمرار الجلد والحكة، متابعة أنّ تلك الكريمات تحتوي على مواد كيمائية تكسر طبقة الكيراتين الموجودة في الشعر حتى يسهل إزالته، وفي حال طالت فترة وضع الكريم على الجلد، تذوب تلك طبقة وتحدث التهابات في البشرة.

ويسبب استخدام كريم إزالة الشعر بانتظام، نمو الشعر تحت الجلد، بحسب ما أكدته العديد من الدراسات، لأن الكريم يزيل الشعر من سطح الجلد فقط ويترك الجذور أسفله، كما يتسبب في الإصابة بالحروق الكيميائية في بعض الحالات النادرة نتيجة تركه على الجلد لفترة طويلة وعدم شطفه بشكل صحيح.

وأضافت «سند» خلال حديثها لـ«الوطن»، أنّ جلد الوجه يختلف عن الذراعين والساقين، ومن الضروري تجربة الكريم على مساحة صغيرة من الجلد ومراقبة تأثيره على الجسم قبل وضعه على مساحة كبيرة: «يُفضل تجربة الكريم الأول في منطقة مخبأة مثل منطقة الفخذ علشان لو حصل فيها درجة من الحساسية أقدر أعالجها من غير ما تكون ظاهرة قدام الناس وتسبب الإحراج».

نصائح لتجنب أضرار كريمات إزالة الشعر

ولتجنب أضرار كريم إزالة الشعر، قدمت استشاري الأمراض الجلدية بعض النصائح التي يجب على السيدات اتباعها، كالتالي: