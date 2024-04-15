على كل رجل الانتباه إليها.. احذروا العلامة الأولى لسرطان الخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يتعرض الرجال لخطر الإصابة بسرطان الخصية، إذ قد تظهر عليهم أعراض مثل نمو الخصية غير المؤلم، وتغيرات الحجم، وثقل كيس الصفن.

ويعد الاكتشاف المبكر من خلال الفحص الذاتي والفحوصات الروتينية أمرًا بالغ الأهمية للعلاج الفعال، بحسب تايمز أوف إنديا.

ومن المهم أن يكون الأشخاص من جميع الأعمار على دراية بالاعراض، إذ يعد النمو غير المؤلم إلحدى الخصيتين أو كلتيهما هو العرض الرئيسي لسرطان الخصية.

لا تتجاهل هذه الأعراض أبدًا، خاصة إذا استمرت لفترة طويلة من الزمن.

يمكن أيضًا الإشارة إلى مشكلة محتملة من خلال الاختلافات في حجم الخصية وشكلها، أو الشعور بثقل في كيس الصفن، أو رؤية أن إحدى الخصيتين أكبر من الأخرى.

في بعض الحالات، قد يعاني الأفراد من التهابات الخصية المتكررة أو تضخم الخصية المستمر على الرغم من العلاج بالمضادات الحيوية، الأمر الذي ينبغي أن يؤدي إلى مزيد من الفحص.

أعراض أخرى

قد تظهر أعراض أخرى مع تفاقم المرض وربما انتشاره خارج الخصيتين، وهي:

آلام في المعدة، أو وجود كتلة في البطن ، أو الشعور بثقل في البطن، كما قد يكون هناك تورم في الأطراف السفلية، وخاصة الساقين، مع فقدان الشهية، وفقدان الوزن غير المبرر.

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